C'è Ismet Sinani per l'attacco del Levico Terme

Il Levico Terme, in vista della nuova stagione, ha ingaggiato l'attaccante Ismet Sinani. Classe 1999, nativo di Belluno, ma di origini kosovare, è un prodotto del settore giovanile del Milan. Nella stagione 2018/2019 ha giocato nello Juve Stabia (Serie C), mentre in quella successiva si è accasato nel club siciliano della Sicula Leonzio (Serie C). Nel gennaio scorso è arrivato in serie D al San Giorgio Sedico, aiutando la formazione veneta ad ottenere la salvezza con diverse giornate di anticipo.

Sono dei giorni scorsi, inoltre, le conferme del centrocampista Daniele Torregrossa, dei difensori Mauro Scaglione ed Edoardo Stanghellini e del capitano Mauro Rinaldo.