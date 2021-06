Un successo il camp organizzato dal Trento Femminile

Anche quest'anno il camp estivo di allenamento tecnico proposto dalle ragazze del Trento Calcio Femminile ha riscosso un grande successo. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa promozionale, che ha avuto luogo venerdì 18 giugno al campo del Talamo, ha confermato la sua capacità di coinvolgimento ed il gradimento da parte di piccole atlete e famiglie al seguito.

È stata un festa vera e propria per le tante giovani calciatrici che hanno approfittato di questa giornata da dedicare interamente alla propria passione: il pallone. Due ore di allenamento con chi ama lo stesso sport, seguite e guidate dalle calciatrici del Trento, che si sono spese in prima persona per organizzare e gestire l'intera giornata.

Una bella occasione per incontrarsi. In più di 30 ragazze dai 7 ai 14 anni hanno risposto all'invito, raggiungendo il campo Talamo di Trento da ogni angolo della provincia. Primi calci, pulcini ed esordienti tesserate con 14 società diverse: un successo di numeri ma non solo. Un successo soprattutto il sorriso con cui hanno affrontato l’allenamento, i giochi e le prove di abilità proposte e con cui hanno lasciato il campo, al termine di due intense ore.

Una parte tecnica, poi l'incontro, emozionante, con Martina Tomaselli, che ha vestito quattro anni fa la maglia del Trento prima di approdare in serie A con il Brescia e passare poi al Sassuolo. Da farsi raccontare anche la convocazione in azzurro di pochi giorni prima e poi si torna a correre dietro al pallone: c'è il torneo di fine Camp da affrontare.

Le ragazze della prima squadra hanno pensato davvero a tutto e la quarta edizione del Camp va così in archivio come evento ancora una volta apprezzato e riuscito. A confermarlo, nel giro di poche ore, l'arrivo dei complimenti di genitori entusiasti nel vedere le proprie figlie felici di praticare lo sport preferito. Una soddisfazione che aiuta a non distrarsi e puntare ancora decisi in questa direzione: organizzare e pensare momenti di visibilità e coinvolgimento per chi ruota attorno al mondo del calcio femminile.