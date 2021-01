Si gioca sabato il derby Virtus Bolzano - Trento

La "straregionale" contro la Virtus Bolzano si giocherà in anticipo. Il Trento e il club altoatesino si sono accordati per disputare la sfida, valevole per la 14ª giornata del girone d'andata del raggruppamento C di serie D, con ventiquattr'ore d'anticipo rispetto a quanto previsto in origine dal calendario.

Il match contro la formazione biancoverde andrà dunque in scena sabato 16 gennaio alle ore 14.30 sul sintetico dell'Internorm Arena di Bolzano.

Successivamente il Trento tornerà in campo mercoledì 20 gennaio allo stadio Briamasco nella sfida contro l'Adriese, valevole per il 15° turno del girone d'andata.

Di seguito la Comunicazione Ufficiale del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti: "A ratifica degli accordi intercorsi tra le Società interessate, si dispone l'anticipo della gara VIRTUS BOLZANO - TRENTO, Campionato Serie D 2020/2021, inizialmente programmata per domenica 17 gennaio 2021, a sabato 16 gennaio 2021 con inizio alle ore 14.30".