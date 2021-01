Nicolò Gigli lascia il Südtirol e si trasferisce al Potenza

F.C. Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Potenza Calcio (serie C girone C) i diritti alle prestazioni sportive di Nicolò Gigli, 24enne, difensore centrale di piede sinistro cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Gigli, arrivato all‘FCS nel gennaio del 2020 dopo l’esperienza a Rieti, ha disputato in maglia biancorossa 6 gare di campionato con una rete e una di play-off nella stagione scorsa e una gara di campionato e una di Coppa Italia Lega Serie A nella corrente annata agonistica.