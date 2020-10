Il Südtirol vola, superata per 3-0 anche la big Carpi

Il FC Südtirol si impone con pieno merito per 3-0 al Carpi. Nella sesta giornata del girone d’andata i biancorossi, ancora in scena a Salò, in questo caso nelle vesti di padroni di casa e nell’ultima partita lontano dal “Druso”, conquistano un altro prezioso successo sul terreno del “Lino Turina”.

L’undici di mister Stefano Vecchi confeziona una partita di quelle da incorniciare: possesso palla per lunghi tratti, pregevoli ed efficaci giocate, grande personalità, occasioni importanti e capacità di finalizzare. Una gara preparata ottimamente e gestita con razionalità e concretezza.

I padroni di casa sbloccano lo score dopo 8’: traversone dalla sinistra di Fabbri per il preciso colpo di testa di Tait da centro area con palla nel sacco a mezza altezza alla destra di Rossini. Il raddoppio arriva poco dopo la mezzora di gioco: Fink serve Tait, colpo di tacco per El Kaouakibi, cross dal fondo in area per Karic che non riesce ad impattare bene a centro area, la palla arriva lo stesso a Rover che, sul secondo palo, segna da pochi passi. La rete che chiude definitivamente le sorti della gara arriva al 39’ della ripresa quando il neoentrato Magnaghi schiaccia di testa in rete da distanza ravvicinata depositando in rete nonostante il disperato tentativo del portiere Rossini. Finisce 3-0 per i biancorossi, imbattuti con sei risultati utili di fila: due successi, altrettanti pareggi e altre due vittorie.

La cronaca

Sandro Pochesci, 57 enne tecnico romano al timone del Carpi dall’inizio di questa stagione, privo dell’ex Lomolino, schiera i suoi con il 3-4-1-2. Tra i pali Rossini, difesa con Venturi, Sabotic e Gozzi, in mezzo al campo Bayeye, Fofana, Bellini e Varoli con Ghion dietro le punte Carletti, Biasci. Mister Stefano Vecchi, privo degli infortunati Odogwu e Poloak, presenta l’FCS con Poluzzi tra i pali, linea difensiva con El Kouoakibi, Vinetot, Malomo e Fabbri, a centrocampo Fink, Gatto, Karic e Tati, punte Fischnaller e Rover.

Primo tempo

3’ Prima azione degna di nota di marca biancorossa con Tait che mette al centro da dentro l’area una palla invitante su cui arriva per primo Bayeye che allontana.

6’ Fischnaller si infortuna e deve abbandonare il campo, al suo posto entra Turchetta, al rientro dopo il lungo stop.

8’ Vantaggio FCS: traversone a giro dalla sinistra di Fabbri per il preciso colpo di testa di Tait da centro area con palla nel sacco a mezza altezza alla destra di Rossini: 1-0

13’ Conclusione da fuori area deviata di Biasci, Poluzzi blocca in presa bassa senza problemi.

23’ Punizione velenosa dal limite di capitan Fink, il portiere Rossini compie una grande respinta, sulla seconda palla su avventa Rover che viene toccato e spara alto, prima di finire a terra tra le vibranti proteste dei padroni di casa; l’arbitro lascia correre.

30’ E’ Rover a rendersi pericoloso con una conclusione rasoterra da fuori area che costringe Rossini alla parata a terra.

31’ Raddoppio dei padroni di casa, pregevole manovra prolungata in velocità sulla sinistra con Fink che serve Tait, colpo di tacco per El Kaouakibi, cross dal fondo in area per Karic che non riesce ad impattare bene a centro area. La palla arriva lo stesso a Rover che, sul secondo palo, segna da pochi passi: 2-0

42’ Altra occasione FCS: botta di Turchetta da dentro l’area murata da Gozzi.

45’ + 2’ Maurizi perde palla a centrocampo, Rover si invola con un solo avversario davanti, arriva in zona tiro e fa partire una cannonata sul primo palo, palla sull’esterno della rete, deviata dal difensore ospite.

Secondo tempo

8’ Ripartenza Südtirol sulla fascia, dove Fink lascia partire un traversone al centro dell'area per Turchetta. Quest'ultimo viene anticipato dall'intervento prodigioso di Rossini, che smanaccia.

15’ Pennellata da calcio di punizione di capitan Fink: il pallone resta all'interno dell'area finché un difensore spazza in corner

16’ Sugli sviluppi del corner, in area, in mischia Malomo batte a rete e Rossini compie un'altra grande respinta.

18’ Palla in area sui piedi di Bayeye che calcia a rete e Poluzzi respinge di piede la prima conclusione dei carpigiani.

19’ Serie di batti e ribatti in area ospite dopo una pregevole azione combinata: El Kaouakibi dal lato corto destro dell'area, serve in orizzontale Karic, che, spalle alla porta, fa sponda per Fink che calcia dal limite, palla sul fondo di poco.

39’ Bella giocata dell’FCS, velo di Rover, piattone potente di Beccaro e palla respinta dalla traversa.

39’ Calcio di punizione dalla destra, Venturi si perde Magnaghi al limite dell'area piccola e l'ex Pordenone segna di testa, nonostante il disperato tentativo di Rossini: 3-0

42’ Paolo di Semprini, che brucia Venturi e tutto solo davanti a Rossini centra il montante.

Il tabellino

FC SÜDTIROL - CARPI FC 3-0 (2-0)

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Vinetot, Fabbri, Malomo; Tait, Karic (30’ st Casiraghi), Gatto; Fink (30’ st Magnaghi)); Fischnaller (6’ pt Turchetta; dal 30’ st Beccaro), Rover (41’ st Semprini). A disposizione: Meneghetti, Curto, Gigli, Davi, Greco. Allenatore: Stefano Vecchi

CARPI FC (3-4-1-2): Rossini; Venturi, Sabotic, Gozzi; Bayeye (43’ st Ferretti), Fofana, Bellini (35’ pt Giovannini), Varoli (35’ pt Maurizi); Ghion; Carletti (14’ st Marcellussi), Biasci. A disposizione: Rossi, Varga, Martorelli, Ferri, Pozzi, Danovaro, Ridzal, Offidani. Allenatore: Sandro Pochesci

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia

ASSISTENTI: Francesco Valente di Roma-2 e Amir Salama di Ostia Lido

IV ARBITRO: Mattia Caldera di Como.

RETI: 1:0 6’ pt Tait (FCS). 2:0 31’ st Rover (FCS); 3:0 39’ Magnaghi (FCS)

NOTE: cielo sereno, temperatura mite, campo in buone condizioni.

Ammoniti: 10’ pt. Varoli (C), 41’ pt Gozzi (C), 45’ pt El Kaouakibi (FCS); 22’ st Vinetot (FCS), 23’ st Sabotic (C), 28’ st Bisci (C), 31’ st Ghion (C), 45’ + 3’ Semprini

Angoli: 7-6 (3-3). Recupero: 0’+ 2