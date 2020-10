L'attacco del Südtirol ora può contare anche su Magnaghi

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Pordenone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Magnaghi, 26enne, attaccante di piede destro. Nel corso della stagione agonistica 2019-2020, Magnaghi, ha giocato nel campionato di serie C girone C con la maglia del Teramo, collezionando 30 presenze, mettendo a segno 8 reti e 3 assist.

Nato a Lovere, in provincia di Bergamo, il 12 ottobre 1993, 188 centimetri per 79 chilogrammi di peso forma, Simone Magnaghi è un attaccante-punta centrale di piede destro. Vanta 228 partite in serie C così ripartire: 98 nel girone A, 65 nel girone B e altrettante nel raggruppamento C con 40 reti complessive e 9 assist. A cui si aggiungono 2 gare di play-off serie C con una rete, 31 gare e 6 reti nel Campionato Nazionale Primavera B e una presenza e una rete nella fase finale del campionato Primavera.

Ha vestito 11 volte la casacca delle nazionali giovanili dell’Italia: 6 volte quella della under16, 2 quella della under17 (2 reti) di Francesco Rocca e 3 quella dell’under18 (una rete) di Alberico Evani nel 2011.

Calcisticamente è cresciuto nell’Atalanta. Prima stagione con la maglia della formazione Primavera dei neroazzurri orobici nella stagione 2010-2011 collezionando 22 presenze tra campionato, fase finale e torneo di Viareggio mettendo a segno 5 retI. Nel 2011-2012 15 gare 5 reti con la Primavera B della “Dea” per poi trasferirsi a gennaio alla Tritium in C1 (5 gare, 1 assist). Poi altri due campionati di C1: Esperia Viareggio 2012-2013 (30 gare: 8 reti e 2 assist), Virtus Entella 2013-2014 (16 gare tra campionato e coppe con 2 reti) e da gennaio 2014 al Prato (11 gare e 1 rete).

A seguire la serie C con il Venezia nel 2014-2015: 36 gare (2 di Coppa Italia), 7 reti e 2 assist in campionato, con la Cremonese nel 2015-2016: 20 gare (4 nelle coppe), con 2 reti e 1 assist in campionato e 4 reti in Coppa Lega Pro, con il Taranto nel 2016-2017: 39 partite di cui 36 in campionato con 4 reti e 1 assist e 3 in Coppa Lega Pro con 2 reti, con il Pordenone nel 2017-2018: 24 gare in campionato con 5 reti, una nei play-off con un gol, 2 partite in Coppa Italia Lega serie A e 1 in Coppa Lega Pro. Nella stagione 2018-2019 ancora Pordenone: 38 presenze, di cui 33 nel girone B di serie C con 5 reti e 2 assist, 2 in supercoppa Serie C, 1 in Coppa Lega Pro e 2 in Coppa Italia Lega Serie A con 1 rete. Lo scorso anno il Teramo in serie C girone C. 30 gare di cui 29 in campionato con 8 reti e 3 assist e 1 nei play-off per poi rientrare al Pordenone dal prestito.

«Conosco abbastanza bene questa categoria per aver collezionato un certo numero di presenze negli ultimi anni, - spiega Simone - regalandomi importanti soddisfazioni sia di squadra che personali. Ho raggiunto traguardi importanti che mi auguro di replicare anche in questa nuova avventura che affronto con grande entusiasmo e altrettanta voglia di mettermi a disposizione del mister, del suo staff e dei miei nuovi compagni. L’FC Südtirol l’ho affrontato a più riprese da avversario ed ho sempre intravisto una squadra e una società bene organizzate e desiderose di fare bene. Il girone B lo conosco bene per averlo vinto due anni fa. È un raggruppamento sempre di alto livello, equilibrato, imprevedibile, carico di incognite, in cui la continuità alla distanza potrebbe fare la differenza. Arrivo in una squadra in cui conosco diversi compagni: Rover con il quale ho vinto il campionato di serie C due anni fa a Pordenone e poi Casiraghi, Fabbri e Turchetta».