Nel turno infrasettimanale la Virtus ospita la Manzanese

Pronti per il debutto casalingo. La Virtus Bolzano affila le armi in vista della prima prova sul proprio terreno contro la Manzanese. L’incontro si giocherà domani 7 ottobre alle ore 16,00 sul sintetico dell’Internorm Arena. Reduce dalla sconfitta patita domenica scorsa in casa del Montebelluna, capitan Kiem e compagni puntano a inanellare i primi tre punti della stagione.

Rispetto alla gara di Montebelluna, mister Alfredo Sebastiani recupera Michael Cia che andrà ad operare dietro la coppia d’attacco formata dal rientrante Timpone ed Elis Kaptina. In porta è previsto un avvicendamento tra Mora e Kristian Grbic. Bacher e Bounou, non ancora fisicamente al meglio, molto probabilmente non saranno della partita.

«I ragazzi che hanno giocato domenica scorsa meritano una riconferma. – dice mister Sebastiani - La Manzanese? Ha un centrocampo ed un attacco forte, sia fisicamente che atleticamente. È dotata di un sistema di gioco versatile, organizzato e volitivo. È reduce da una vittoria in esterna e da una sconfitta in casa? In questo inizio di campionato dobbiamo essere pronti alle stranezze, dato che tutte le squadre sono arrivate al via con una preparazione lacunosa».

La Manzanese è una delle matricole del girone. Nelle prime due partite della stagione, la squadra friulana ha vinto la prima in trasferta sul terreno dell’Adriese (1-0), mentre, domenica scorsa, ha ceduto le armi sul terreno amico di fronte al Caldiero Terme (0-1). Guidata in panchina da mister Vecchiato (ex Trento) nella compagine giallonera spicca la presenza del difensore Luca Cecchini, che vanta esperienze tra i professionisti, avendo vestito le casacche di Triestina e Virtus Entella in serie B e in serie C.