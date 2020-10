Big match per il Trento oggi pomeriggio ad Este

Delta Porto Tolle, per il Trento è già il momento di tornare in campo. Oggi pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 15), nel primo turno infrasettimanale della stagione, la formazione di Carmine Parlato affronterà in trasferta l'Este, formazione che ha anch'essa vinto le prime due sfide di campionato contro Belluno (3 a 1) e Arzignano Valchiampo (1 a 0) e guida la classifica assieme ai gialloblù, alla Clodiense e al Caldiero Terme. Una sfida d'alta classifica, dunque, Ousji e compagni che vanno a caccia del risultato pieno anche nel terzo turno d'andata per allungare la striscia di risultati positivi.

Dirigerà l'incontro il Signor Leonardo Tesi della sezione di Lucca coadiuvato dagli assistenti arbitrali Ionut Nechita e Matteo Taverna appartenenti rispettivamente alle sezioni di Lecco e Bergamo.

Mister Carmine Parlato ha convocato tutti e 23 i giocatori che compongono l'organico della prima squadra.

Gli avversari

L'Associazione Calcio Este è stata fondata nel 1920. La società patavina ha conquistato la promozione in Promozione nel 1999, per poi salire in Eccellenza nel 2002. Il passaggio in serie D è datato 2005 e, da allora, complice un ripescaggio, il sodalizio veneto milita ininterrottamente nel torneo di Quarta Serie.

Gli elementi di spicco del giovanissimo Este, affidata da quest'anno al tecnico Massimiliano De Mozzi, ex tecnico di Abano, Clodiense e Sandonà, sono i difensori Emanuele Presello, ex Mestre, Delta Porto Tolle e Tamai e Francesco Bordi, ex Robur Siena in serie C e poi in D con Arzignano Valchiampo e Città d'Anagni, il centrocampista Salvatore Giglio, già tra i professionisti con Paganese, Melfi e Aversa e in D con Comprensorio Montalto, Terracina, Fontanafredda, Verbania e Varesina, il trequartista classe 1999 Ivan Greco, già in categoria con Pavia, Oltrepòvoghera e Inveruno e l'attaccante Marco Farinazzo, ex Legnago, Belluno, Chieri, Clodiense, Caldiero Terme.

L'Este disputa le gare interne al "Nuovo Stadio Comunale". I colori sociali sono il giallo e il rosso.

Due saranno gli ex della sfida, entrambi tra file del Trento. Si tratta del centrocampista Carlo Caporali, che ha indossato la maglia dell'Este in serie D nella stagione 2015 - 2016 (per lui 37 presenze e 5 reti) e dell'attaccante Grasjan Aliù, in forza alla squadra patavina dal 2010 al 2013 con uno score complessivo di 29 presenze e 3 reti in un triennio condizionato da due gravi infortuni.

I convocati

PORTIERI: Cazzaro (1999); Ronco (2002).

DIFENSORI: Affolati (2001); Amadori (2003); Bran (2000); Contessa (2002); Dionisi (1985); Salviato (1987); Tinazzi (2002); Trainotti (1994).

CENTROCAMPISTI: Bonomi (2003); Caporali (1994); Gatto (1992); Osuji (1990); Pettarin (1988); Pilastro (2001); Santuari (2001); Trevisan (2000).

ATTACCANTI: Aliù (1989); Belcastro (1991); Comper (2003); Ferri Marini (1990); Pietribiasi (1985).