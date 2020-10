Virtus Bolzano pronta al debutto sul terreno del Montebelluna

La Virtus Bolzano torna in campo a giocare per i tre punti, superando il lungo break imposto dalla pandemia del marzo scorso, empasse che si è riverberato ulteriormente sino a determinare il rinvio della prima giornata del campionato di serie D, prevista contro la Luparense. I biancorossi di Sebastiani tornano a riassaporare l’ebbrezza di una partita vera, affrontando questo pomeriggio (inizio ore 15,00), il Montebelluna nell’anticipo della seconda di andata.

«Finalmente si gioca. – è l’esordio di mister Sebastiani - È l’espressione giusta. Se siamo pronti? Un conto è essere pronti con la testa ed un altro è quello di dimostrare di esserlo sul campo. Nessuno di noi può dire come risponderemo ad una partita che arriva dopo un lunghissimo periodo di preparazione. I segnali sono buoni, la squadra lavora sempre bene, è compatta, motivata ed unita. Ci sono segnali positivi che fanno pensare che si possa esordire con il giusto piglio e la giusta mentalità».

Per la prima di campionato, mister Sebastiani dovrà fare i conti con alcune indisponibilità, partendo dall’assenza giustificata di Bacher alla quale si aggiungono gli stop imposti da infortuni e squalifiche.

«Mancherà qualche elemento, è vero, però posso dire che la rosa a disposizione è abbastanza ampia. – spiega Sebastiani – Domani mancherà Michael Bacher, che questa settimana non si è allenato perché si è goduto il meritato viaggio di nozze. A seguire ci sono le non ancora perfette condizioni di Fabian Menghin e di Yassine Bounou, che stanno recuperando da alcuni risentimenti muscolari. La prudenza ci consiglia di tenerli a riposo. Mancheranno anche Matteo Timpone e Michael Cia, perché squalificati, mentre Colucci e Mair non sono stati convocati. Tutti gli altri faranno parte della partita.

Gli avversari

Il Montebelluna è guidato in panchina da mister Pasa. I veneti hanno esordito in campionato con il pareggio conquistato sul terreno del Cartigliano. Nel roster di mister Pasa c’è anche una vecchia conoscenza del pubblico altoatesino: il terzino Marco Martin che ha indossato per oltre un lustro la maglia dell’Alto Adige. Tra le ultime novità nelle file ella compagine padovana, c’è anche l’attaccante Antonio Lukanovic, classe ’98, originario di Rijeka (Croazia), che ha militato nelle compagini Primavera di Parma e Novara. Con la formazione piemontese ha anche debuttato in serie B (2016-2017), collezionando 19 presenze. Nelle ultime due stagioni invece ha vestito la maglia dell’Olimpija Liubljana, nella massima serie slovena.

Questa la rosa a disposizione di Mister Daniele Pasa:

Portieri: Bonato (01), Demo (01). Difensori: Spagnol (00), Vedova (99), Zucchini (95), Marchiori (93), Fabbian (95). Martin (87). Centrocampisti: Pulzetti (84), Shala (01), Zago (99), Carniato (99), Girardi (01). Attaccanti: Fasan (98), Franceschini (91), Gjoni (99), Lukanovic (98)