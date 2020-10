Südtirol impegnato in casa (a Salò) con la Fermana

La prima gara interna dell’FC Südtirol è in programma domenica alle ore 15.00, sull’inedito campo di casa di Salò. Sul terreno dello stadio “Lino Turina”, i biancorossi di Stefano Vecchi incontrano la Fermana.

L’incontro, come disposto dalle autorità competenti, si svolgerà “a porte chiuse” con accesso concesso agli operatori dell’informazione accreditati e ai dirigenti delle due società. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports (https://elevensports.it) alle condizioni indicate e attraverso il nostro live ticker (https://fc-suedtirol.com/liveticker).

I “canarini” marchigiani nel turno inaugurale sono stati sconfitti in casa dalla matricola Mantova, vittoriosa per 1-0 grazie alla rete messa a segno su calcio di rigore, al 72’, da Guccione, mentre l’FC Südtirol si è imposto per 2-1 sul campo del Ravenna grazie alle reti di Fabian Tait al 25’ e di Marco Beccaro al 74’, dopo il momentaneo pareggio realizzato al 61’ dal neo entrato Marcello Sereni. Un risultato trasformato in 3-0 a tavolino dal Giudice sportivo per la presenza sul terreno di gioco, nella formazione ravennate, di Benjamin Mokulu Tembe giocatore colpito da un turno di squalifica a fine dello scorso campionato.

Gli avversari

La Fermana, squadra del centro marchigiano di Fermo, è stata rifondata nel 2013. Al termine del quarto anno di serie D è arrivata la promozione in C, categoria che disputa per il quarto anno di fila. Dal punto di vista storico, la Fermana vanta quale maggior successo una partecipazione al campionato di Serie B a girone unico, nell'annata 1999-2000; nel suo palmarès annovera inoltre una Coppa Italia Dilettanti.

L’allenatore - Dal 17 ottobre dello scorso anno Mauro Antonioli, 51 anni, è alla guida dei “canarini” di Fermo. E’ subentrato a Flavio Destro, 57 anni, che aveva guidato la Fermana dal 2 marzo 2016.

Acquisti e cessioni – Tra le partenze più rilevanti ci sono quelle dell’ala destra Andrea Petrucci, passato alla Feralpisalò, del mediano Gianluca Esposito (Cavese), del terzino Walter Guerra (Picerno) e dei centrali Luca Ricciardi (Rimini) e Giorgio Mantini (Montegiorgio). Sono arrivati: Adriano Esposito, difensore centrale dalla Recanatese, la punta Simone Raffini dal Ravenna, l’ala destra Luigi Liguori e la punta Ciro Palmieri, tornati dall’esperienza francese al Lille, Kingsley Boateng, ala destra, dalla Ternana e il giovane portiere Nunzio Zizzania dalla Primavera dell’Ascoli.

I precedenti tra le due squadre risalgono alle stagioni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. Il 10 settembre 2017, al “Druso” finì 2-2: tutto nella ripresa con gara sbloccata da Fink, raddoppio di Gyasi e, nel finale le reti ospiti firmate da Gasperi e Sansovini. Nel ritorno, in terra marchigiana, il 20 gennaio 2018 finì 0-1 con gol-partita biancorosso siglato da Candellone (il primo in biancorosso). Nella stagione 2018-2019: 0-0 a Fermo il 14 ottobre e 2-0 FCS in viale Trieste il 9 febbraio, grazie alle reti di Morosini e Mazzocchi nella ripresa.

Lo scorso anno, all’andata, il 25 settembre scorso al “Druso”, nella sesta giornata, 3-0 per l’FCS: Morosini al 10’, Mazzocchi al 24’ e, nella ripresa, al 19’, gol-lampo di Rover: entra in campo e dopo una manciata di secondi firma il tris. Il 9 febbraio, nel ritorno in terra marchigiana: 2-1 per la Fermana: vantaggio FCS al 10’del primo tempo con Berardocco su rigore, pareggio di Neglia al 26’ e gol-partita di Scrosta al 43’ della ripresa.