Per il Südtirol debutto in Coppa a Salò contro il Latte Dolce

Archiviati i probanti test match è giunta l’ora del debutto nella nuova stagione agonistica per l’FC

. La prima gara ufficiale dell’annata 2020-2021 è in programma domani, martedì 22 settembre, alle ore 14.30, allo stadio “Lino Turina” di Salò, inedito e provvisorio campo di casa dei biancorossi in attesa della disponibilità dello stadio “Druso”.

Nell’anticipo del turno inaugurale ad eliminazione diretta della Coppa Italia Lega Serie A, seconda competizione calcistica nazionale per importanza, i biancorossi guidati da mister Stefano Vecchi ospitano il Sassari Latte Dolce, che milita nel girone G del campionato di serie D ed è una delle nove formazioni della quarta serie indicate dalla LND per disputare la competizione nazionale.

I biancocelesti sassaresi hanno concluso al quinto posto lo scorso campionato di serie D girone G, alle spalle di Trastevere, Torres, Ostia Mare e della vincitrice Turris. La compagine di mister Stefano Ussi è una delle due compagini della città ca nord ovest della Sardegna militanti nella maggiore categoria dilettantistica. L’altra è la Torres. La società, fondata nel 1973 e presieduta da Roberto Deffenu è stata promossa per la prima volta in serie D nel 2013. Rappresenta un popolare quartiere della Città di Sassari: Latte Dolce (in sassarese: Latti Dozzi).

Tra gli acquisti più importanti dell’estate l’attaccante 30enne, sassarese di nascita, Luigi Scotto, autore di 19 reti in 23 gare nello scorso campionato di serie D con la maglia del Mantova. Il giocatore più rappresentativo è il difensore e capitano Marco Cabeccia.

Il regolamento prevede, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, la disputa di due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, in caso di ulteriore parità, la disputa dei calci di rigore. La squadra vincitrice accederà al secondo turno e affronterà, in trasferta, la Salernitana, formazione di serie B, mercoledì 30 settembre prossimo per decidere chi affronterà, fuori casa, la Sampdoria nel terzo turno il 28 ottobre prossimo.

Alla Coppa Italia Lega Serie A partecipano 78 Società. Iscritte d’ufficio tutte le società di Serie A e di Serie B. A completare l’organico 27 società segnalate dalla Lega Pro, tra quelle ammesse al campionato di Serie C e 9 squadre indicate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Primo, secondo e terzo turno eliminatorio; quarto turno; ottavi di finale; quarti di finale; semifinale in doppia gara andata e ritorno, finale in gara unica. Il sorteggio iniziale ha consentito di posizionare tutte le società in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78 (in base al ranking). Le società partecipanti entrano nella competizione in quattro momenti successivi: 8 società “Teste di Serie” (nell’ordine: 1. Atalanta, 2. Juventus, 3. Inter, 4. Roma, 5. Napoli, 6. Milan, 7. Sassuolo, 8. Lazio) entreranno in scema a partire dagli ottavi di finale; 12 squadre a partire dal terzo turno eliminatorio e 22 società a partire dal secondo turno eliminatorio. 36 società partono dal primo turno eliminatorio.