Sabato Südtirol in amichevole contro la Virtus Entella

L’FC Südtirol, prosegue la preparazione alla stagione 2020-2021 - iniziata ufficialmente il 18 agosto scorso pressso l’FC Center di Maso Ronco - con la disputa della prima prima partita. Un‘amichevole di lusso, preludio ad un mini ritiro in quota.

Sabato 29 agosto, alle ore 16.30 sul terreno del campo di Ronzone, i biancorossi incontrano la formazione di serie B della Virtus Entella in ritiro nella località dell’Alta Val di Non da qualche giorno. I liguri della città di Chiavari, guidati da qualche settimana da Bruno Tedino - già allenatore biancorosso nel 2003-2004 -, nella scorsa edizione del campionato cadetto si sono classificati al 13° posto.

La prima uscita ufficiale delle due squadre nella nuova stagione agonistica, in considerazione delle vigenti normative di riferimento, sarà a porte chiuse.

La decima stagione consecutiva in terza divisione nazionale, ventunesima di fila tra i professionisti dell’FC Südtirol proseguirà, dopo la prima amichevole, con un mini ritiro. Al termine della partita amichevole con i biancocelesti della Virtus Entella, la squadra di Stefano Vecchi raggiungerà Racines, in Val di Giovo, a quota 1.100 metri sul livello del mare. Il quartiere generale del ritiro di quest’anno sarà il Family & Spa Hotel Almina appartenente al gruppo della famiglia Kruselburger, da anni vicina alla società biancorossa.

Le sedute di allenamento sono in programma presso il campo dell’attrezzato Centro Sportivo di Vipiteno. Due le sessioni quotidiane previste fino al 4 settembre giorno della chiusura del mini ritiro e della seconda partita amichevole in programma alle ore 17.30, a Volders, in Austria, contro la formazione dell’FC Wacker Innsbruck, militante nel campionato austriaco di Seconda Divisione.