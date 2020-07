Ci sarà anche Beatrice Visintainer sulla panchina del Trento

Beatrice Visintainer, dopo tre stagioni ricche di soddisfazioni sulla panchina del Südtirol Damen (una promozione in serie C e una meritata salvezza), ha accettato la proposta gialloblù e condividerà con Massimo Spagnolli la panchina del Trento per la stagione 2020/2021. La società ha quindi deciso di affiancare al nuovo mister una figura femminile competente e con esperienza nel mondo del calcio in rosa.

L’allenatrice ed ex giocatrice classe '92, originaria della Val di Non, nonostante la giovane età, ha infatti esperienze importanti alle spalle sia per quanto riguarda il settore giovanile (U15 del Maia Alta e Primavera dell’US Isera) sia alla guida di una prima squadra (Südtirol Damen, menzionato in precedenza).

«Ciò che mi aspetto da questa stagione - racconta - è innanzitutto una mia crescita personale. Ho accettato questa nuova sfida per poter imparare da chi ha vissuto il calcio a 360° e a 28 anni credo di avere una bella occasione per ampliare il mio bagaglio di conoscenze ed esperienze. Far parte di questo staff come collaboratrice tecnica per me è motivo di orgoglio. Cercherò di dare tutto il mio contributo per far crescere la squadra e per raggiungere risultati ambiziosi».