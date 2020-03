Serie D

lunedì 2 marzo 2020

CALCIO

In serie D rinviato anche il turno dell'8 marzo

A causa dell'emergenza causata dal Coronavirus, il presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un altro provvedimento straordinario riguardante le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria. Esso prevede la " sospensione sino all'8 marzo 2020 di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonchè degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche e cerimonie religiose".

Fin qui il provvedimento governativo. Adesso si rimane in attesa dell'ufficializzazione da parte degli organi federali (LND) diretti ad acquisire le disposizione per i gironi A-B-C, e, nello stesso tempo, disporre il rinvio delle dodicesima di ritorno. Sono a questo punto quattro i turni da recuperare.