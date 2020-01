Eccellenza

venerdì 31 gennaio 2020

CALCIO

Si scaldano i motori per l’avvio dell’Eccellenza

L’Eccellenza scalda i motori, domenica si parte!

La prima giornata del girone di ritorno è sempre un’incognita dopo la lunga pausa invernale.

Due campionati all’interno dello stesso campionato. Il girone d’andata si era concluso con il Trento avanti di sei punti sul San Giorgio secondo, con i pusteresi che hanno dimostrato di essere gli unici a poter restare in scia del gialloblù. Poi un equilibrio mai visto, dal quarto posto (il terzo è occupato dal Termeno) all’ultima piazza ci sono appena sei punti.

Gli aquilotti di mister Toccoli ripartono dal Briamasco contro il San Martino Moso, per allungare ulteriormente sul San Giorgio, che dovrà vedersela sul difficile campo del Lavis. I rossoblù di Bandera, dopo il difficile avvio di campionato, puntano a restare nelle zone alte della graduatoria.

Spicca Anaune-Rotaliana, per un match che consegna punti importanti in ottica salvezza: le due formazioni si sono già affrontate in Coppa, con la vittoria dei nonesi e in campionato, con il successo dei rotaliani. Sul sintetico di Mezzocorona, chi la spunterà?

L’Arco, che nel finale di andata ha raccolto punti e prestazioni, se la vedrà in casa del Bozner per proseguire la strada intrapresa, mentre tra Mori Santo Stefano e ViPo Trento saranno in palio punti per allontanarsi dalle zone più calde della graduatoria.

Il Comano Fiavè, infine, andrà a far visita alla terza forza del campionato, il Termeno, per una partita dall’alto coefficiente di difficolta per i gialloneri.