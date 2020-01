Serie D

venerdì 3 gennaio 2020

CALCIO

Prima di ritorno contro il Ponte San Pietro per la Virtus

Nella prima giornata del girone di ritorno la Virtus Bolzano tornerà a sfidare il Ponte San Pietro. I biancorossi occupano attualmente la 16^ posizione in classifica con 18 punti, mentre la formazione lombarda è in 12^ piazza con 24 punti. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio alle 14.30 all’Internorm Arena di Bolzano.

«La partita di domenica è importante - dice Alfredo Sebastiani - e sarà contro una squadra che, nonostante la nostra ottima prestazione, ci ha battuti. Noi ora dobbiamo dare continuità ai segnali di crescita che abbiamo inviato ultimamente. Purtroppo c’è qualche acciaccato, ma sarà un’occasione per permettere ad altri ragazzi di mettersi in mostra, ragazzi che probabilmente hanno avuto meno spazio e hanno voglia di farsi vedere e farsi valere. Arriviamo bene a questo incontro, ci siamo allenati durante le vacanze di Natale, oggi abbiamo ripreso. I giocatori sono attenti, concentrati, hanno maggiore consapevolezza dei propri mezzi e si sentono rinfrancati dagli ultimi risultati, anche se questo non deve farci abbassare la guardia, perché sarebbe rischiosissimo. Al contrario, deve essere uno stimolo in più. Con convinzione giusta possiamo fare bene. Ne abbiamo molto bisogno».