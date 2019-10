Serie C

martedì 8 ottobre 2019

CALCIO

In Coppa Italia il Südtirol ospita la Feralpisalò

Archiviata la bella avventura estiva in Coppa Italia Lega Serie A, con il successo in casa contro il Città di Fasano e quello esterno a Chiavari, sul campo della Virtus Entella di serie B, prima della grande serata alla Dacia Arena di Udine, culminata con una sconfitta a testa altissima contro una formazione di serie A, l’Fc Südtirol affronta ora la Coppa Italia di Serie C.

Mercoledì 9 ottobre, i biancorossi scendono in campo, alle ore 18.30, allo stadio “Druso” di Bolzano contro la Feralpisalò, nel primo turno, ad eliminazione diretta.

Terminato il percorso nella Coppa Italia Lega Serie A con la sconfitta in Friuli contro l’Udinese, i biancorossi si tuffano ora nella Coppa Italia Serie C. I ragazzi di mister Vecchi sono stati ammessi alla fase finale insieme alle altre 28 squadre di Lega Pro che hanno partecipato alla Coppa Italia della Professionisti di A e alle 11 squadre di terza divisione che si sono aggiudicate i rispettivi gironi eliminatori della prima fase della Coppa Italia di Serie C.

Contro la Feralpisalò, il tecnico biancorosso è intenzionato a concedere spazio a chi fino ad ora ha avuto meno possibilità nelle gare di campionato. In conferenza stampa, dopo la vittoriosa gara interna di domenica scorsa contro il Modena, parlando dell’impegno infrasettimanale con la Feralpisalò ha sottolineato: “Sicuramente scenderà in campo chi ha giocato meno, avremo modo di mettere in campo qualche ragazzo che magari non conoscete. Credo che sia giusto, non perché debbano giocare la partita di Coppa Italia, ma perché devono trovare la condizione per entrare in campo ed essere a disposizione di questa squadra. Si allenano sempre benissimo e la partita di Coppa Italia serve a far fare 90’ a chi ha bisogno”.

Alla fase finale di Coppa Italia Serie C sono state ammesse 40 squadre, il sorteggio ha determinato gli accoppiamenti del primo e secondo turno. Sedici squadre sorteggiate per il primo turno, le altre al secondo. Nel primo turno, il Südtirol, ospita nella fase in gara unica la Feralpisalò. In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, come da regolamento.