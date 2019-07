Eccellenza

giovedì 18 luglio 2019

CALCIO

Le amichevoli estive del nuovo Trento

La prima uscita ufficiale del Trento è fissata per domenica 28 luglio contro il Cittadella. Alle ore 17 la formazione guidata da mister Flavio Toccoli affronterà i veneti, in ritiro anche quest'anno sull'Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna e al via del prossimo torneo di serie B con ambizioni d'alta classifica.

Il Trento tornerà in campo venerdì 2 agosto allo stadio “Briamasco” contro il Legnago (orario da definire), squadra veronese che parteciperà al prossimo campionato di serie D, mentre nel week end successivo i gialloblù disputeranno ben due gare amichevoli. Venerdì 9 agosto (a Trento) l'avversario sarà l'Arcella, squadra padovana che milita nel campionato d'Eccellenza veneto, mentre sabato 10 sarà sfida al Cavedine Lasino (a Cavedine) di Luca Celia, compagine che partecipa al torneo di Promozione trentino.

L'ultima uscita del precampionato è fissata per mercoledì 14 agosto, quando a Trento arriverà, altra formazione della provincia di Padova, fresca di promozione nel massimo torneo regionale del Veneto.

Gli orari delle gare amichevoli saranno comunicati successivamente.