giovedì 31 gennaio 2019

Il «Pulcino d'Oro» lancia i tornei regionali

Il «Pulcino d’Oro» vola sempre più in alto. Per l'edizione 2019, il torneo Internazionale di calcio riservato ai più piccoli è pronto a stupirci ancora. Forte del successo di partecipazione conquistato nelle quattro edizioni precedenti, è pronto a lanciare i nuovi Tornei Regionali in tutto il territorio nazionale, l'esito dei quali porterà le migliori società dilettantistiche italiane a sfidare, a giugno in Trentino, i top club professionistici italiani e stranieri.

L'avvio non poteva essere migliore: giovedì 7 febbraio, alle ore 14 a Milano, presso la sala Palumbo della Gazzetta dello Sport, si alzerà il sipario sul Torneo, con la conferenza stampa di presentazione, alla presenza di un testimonial d'eccezione, che verrà svelato nell'occasione insieme a tutti i dettagli sulla quinta edizione.

All'interno del Comitato organizzatore coordinato da Sandro Beretta e Renzo Merlino si lavora alacremente da settimane per rendere possibile questo salto di qualità della manifestazione, che già da quest’anno ha l'ambizione di diventare il più importante torneo di calcio in Italia per la categoria Pulcini. È stata la forte richiesta di partecipazione pervenuta da società di tutta Italia a stimolare gli organizzatori a impegnarsi in questa nuova avventura, cercando e scegliendo, per struttura e qualità, società partner in grado di gestire i Tornei regionali, dai quali usciranno le formazioni che prenderanno parte all'ultimo atto in Valsugana, programmato da giovedì 13 a domenica 16 giugno. La novità è sicuramente esaltante: dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia, passando per il Veneto e per la Toscana, senza tralasciare Roma per il Lazio, centinaia di team e migliaia di bambini scenderanno in campo nelle fasi regionali al via fra un paio di mesi. Ciascuna coinvolgerà dalle 16 alle 32 squadre.

Tantissime quindi le realtà coinvolte, le famiglie e gli impianti sportivi. Il sogno di tutti è quello di succedere all’Inter nell’albo d’oro del «Torneo Internazionale Pulcino d’Oro».