Union Clodiense sconfitta nel recupero, il Trento sorride

Dodici punti di vantaggio a 6 giornate dal termine. Il Trento è ormai a un passo dal grande obiettivo stagionale, la promozione in serie C, e i risultati dei recuperi infrasettimanali hanno strizzato l’occhio alla capolista gialloblù.

Su tutti quello d’alta classifica tra Arzignano Valchiampo e la prima delle inseguitrici del Trento, l’Union Clodiense Chiogggia, che è uscita sconfitta dal campo con il punteggio di 2-0.

L’Arzignano si è imposto con un gol per tempo (Calì al 12’ e Monni al 58’), salendo a quota 52, al quarto posto in classifica. Il risultato fa gioco alla squadra di mister Parlato, che ha così mantenuto 12 punti di vantaggio sull’Union Clodiense.

Agli aquilotti basterà raccogliere qualche punto negli ultimi sei turni del torneo. Lo spumante è pronto per essere stappato, con largo anticipo rispetto al termine della stagione.

Domenica, intanto, per il Trento ci sarà il derby con la Virtus Bolzano, che è stata raggiunta a quota 34 punti dall’Este. I padovani hanno impattato con il Delta Porto Tolle nel recupero dell’ultima giornata d’andata.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO I RECUPERI

Il quadro dei recuperi di mercoledì 12 maggio

Arzignano Valchiampo - Union Clodiense Chioggia 2-0

Reti: 12’pt Calì (A), 13’st Monni (A).

Cartigliano - Chions 2-1

Reti: 11’ pt Di Gennaro (Ca), 28’pt Buson (Ca), 29’pt Urbanetto (Ch).

Este – Delta Porto Tolle 1-1

Reti: 18’st Santeramo (E), 24’st Raimondi (D).