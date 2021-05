L’Union Clodiense pareggia nel recupero con il Belluno

Nel weekend appena concluso sono andati in scena tre recuperi del campionato di serie D girone C. Un risultato in particolare sorride alla capolista Trento, che a otto giornate dal termine del torneo vanta 9 punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici, la Manzanese, e 12 sulla terza in classifica, l’Union Clodiense Chioggia.

Proprio quest’ultima è scesa in campo domenica 2 maggio per affrontare il Belluno nel recupero della settima giornata di ritorno. L’Union Clodiense, che ha ancora una partita da recuperare rispetto alle prime due della classe, è passata in vantaggio al 69’ con Gioè ed è stata raggiunta sul pareggio allo scadere dagli avversari, a segno con Petdji al 90’.

Negli altri due recuperi disputati nel weekend c’è stato il pareggio (2-2) tra Campodarsego e Cartigliano e la vittoria dell’Arzignano Valchiampo sul Delta Porto Tolle (2-1).

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

I risultati dei recuperi

Campodarsego – Cartigliano 2-2 (27ª giornata)

Arzignano Valchiampo – Delta Porto Tolle 2-1 (17ª giornata)

Union Clodiense Chioggia – Belluno 1-1 (26ª giornata)