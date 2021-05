Il Trento va nel Vicentino per ritrovare la vittoria

Un match che non dovrebbe presentare particolari paure o grattacapi per il Trento quello di domenica 2 maggio (ore 15) sul campo de Le Torri. Il classico scontro testa-coda, con la seconda in classifica che sfida l'ultima: sulla carta una partita dall'esito certo.

Ovviamente anche questo può rappresentare invece un'insidia: sottovalutare l'impegno può favorire un risultato a sorpresa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Certo è che di fronte il Trento i troverà una squadra che non ha più molto da chiedere al campionato. Ultima in graduatoria, oramai distanziata dalle altre formazioni, fino ad ora Le Torri ha conquistato 4 punti, frutto di una sola vittoria (contro l'Isera nella prima giornata del girone di ritorno) ed un pareggio ad inizio anno contro l'Oristano nella seconda giornata. Per il resto è stata una stagione sempre in salita per la squadra di Torri di Quartesolo, impegnata ogni domenica a cercare il passo giusto per essere competitiva.

Nel Vicentino arriverà questo weekend una formazione che invece non può permettersi altri rallentamenti o di considerarsi arrivata: il Trento sta facendo più fatica nel girone di ritorno e con 3 pareggi nelle ultime 5 gare ha rallentato la corsa, permettendo alle inseguitrici in classifica di insediare un secondo posto che vuole difendere fino alla fine.

Motivazione e forza sembrano tutte dalla parte delle gialloblu per la sfida di domenica. Ma come spesso accade, contro le formazioni più forti a volte le avversarie trovano energie insospettabili e vincere inaspettatamente potrebbe essere una buona soddisfazione per una squadra che non può puntare a molto altro nelle giornate che mancano da qui alla fine. Massima attenzione dunque per il Trento, che deve riprendere la marcia convinta del girone d’andata e recuperare morale: mettere in campo una buona prova domenica potrebbe essere un buon modo per scrollarsi di dosso le fatiche delle ultime giornate, con pareggi subiti nei minuti di recupero e vittorie agguantate all'ultimo.