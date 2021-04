Nuovo derby per il Trento, dopo il Brixen c'è l'Isera

Ancora un derby in calendario per il Trento Calcio Femminile che, dopo la sofferta vittoria sul Brixen dello scorso weekend, nella diciassettesima giornata del Girone B di Serie C femminile sarà impegnato sul campo dell’Isera. Calcio d'inizio domenica 18 aprile alle 15.

Una partita sulla carta dal pronostico semplice: tra le due formazioni i punti di distacco sono tanti ed il cammino in questa stagione è stato nettamente differente. L'Isera terzultimo ospita in casa il Trento, secondo in classifica. Ma come sempre il campo potrebbe regalare sorprese e sovvertire le previsioni.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Il Trento rinvigorito dall'1-0 della settimana scorsa, che ha segnato il ritorno alla vittoria ed un nuovo allungo in classifica sul Brixen che si stava pericolosamente avvicinando, affronterà un Isera invischiato in piena lotta salvezza. Isera, Spal e Portogruaro sono racchiuse in soli 2 punti: da qui alla fine ogni partita può fare la differenza. Perdere punti facili o guadagnare punti insperati può segnare la stagione. Per questo le biancorosse non sono avversarie da sottovalutare: tenteranno il tutto per tutto.

Le ragazze di Spagnolli hanno invece tutto da perdere se non riuscissero a rispettare il pronostico, concedendo alle avversarie di classifica l’occasione per riavvicinarsi: potrebbero approfittarne e rimettere in discussioni le posizioni di vertice. Per l'Isera fare punti contro la seconda forza del campionato sarebbe un regalo inaspettato nella loro corsa verso la salvezza.