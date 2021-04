Aliu torna in vetta alla classifica marcatori

Che Grasjan Aliu fosse un giocatore determinante per le ambizioni di vittoria del Trento lo si sapeva fin da inizio stagione. I numeri – assieme alla qualità delle prestazioni offerte - lo stanno confermando. Con la doppietta siglata nel vittorioso match infrasettimanale con la Luparense, terminato 4-1 in favore degli aquilotti, l’attaccante gialloblù ha riconquistato la vetta della classifica marcatori del girone C di serie D.

Aliu ha messo a segno 15 reti nelle 28 partite disputate, senza calci di rigore, sempre schierato in campo da mister Carmine Parlato. Il bomber aquilotto ha perso un solo match finora, quello di domenica scorsa contro l’Union San Giorgio Sedico, ma non per scelta tecnica, bensì per squalifica per recidiva in ammonizione.

Sono tre le doppiette siglate finora in campionato: nella seconda giornata d’andata contro il Delta Porto Tolle (2-1 per il Trento), nella diciannovesima d’andata contro il Chions (3-3) e, dulcis in fundo, mercoledì contro la Luparense. Aliu, in quest’ultima occasione, ha realizzato i primi due gol del Trento, che poi ha chiuso la sfida sul 4-1, andando in rete anche con Gatto (salito a quota 7 marcature in campionato, con 5 calci di rigore) e Zeno Pilastro (terza rete stagionale).

LA CLASSIFICA MARCATORI DEL GIRONE C DI SERIE D

Tra gli altri marcatori aquilotti, andati a bersaglio più di una volta, ci sono Luca Belcastro (8 gol), Daniele Ferri Marini (6) e Carlo Caporali (4).