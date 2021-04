La Virtus Bolzano fa visita al Delta Porto Tolle

Si gioca domani, mercoledì 14 aprile, il ventinovesimo turno del campionato di serie D. Nel turno infrasettimanale la Virtus Bolzano affronterà in trasferta il Delta Porto Tolle, sul terreno rodigino dell’"Umberto Cavallari".

Match insidioso per i ragazzi di mister Sebastiani che sono reduci dalla confortante vittoria ottenuta nell’ultimo turno casalingo contro il Campodarsego (2-1). Mister Gabbiano Santin (mister Sebastiani sconta il terzo dei cinque turni di squalifica comminati dal Giudice Sportivo) potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

La compagine rodigina, guidata in panchina da mister Andrea Pagan, in classifica occupa la tredicesima piazza con quattro punti di vantaggio sulla Virtus Bolzano. Quattro sono anche le gare che i biancocelesti devono ancora recuperare.

Nelle ultime quattro gare il Delta Porto Tolle ha conquistato tre vittorie, delle quali due in trasferta sui terreni del Montebelluna e della Manzanese e una casalinga con il Chions.

In quest’ultimo poker di incontri, il Delta Porto Tolle è stato sconfitto tra le mura amiche dal Caldiero Terme.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Delta Porto Tolle.