Il derby Trento-Brixen vale il secondo posto, Isera a Venezia

La Serie C femminile torna in campo dopo la pausa per le festività pasquali. Domani, domenica 11 aprile, è in programma la sedicesima giornata del girone B, con calcio d'inizio alle 15.

A Mattarello c'è grande attesa per il derby regionale di alta classifica, che è anche il big match di giornata: Trento- Brixen Obi, seconda contro terza forza del torneo.

Uno scontro diretto a cui le due formazioni arrivano con animo decisamente contrapposto: Il Trento dovrà per forza cercare di ritrovare la vittoria. Le ragazze di Spagnolli, dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime tre gare, devono invertire la rotta e ritrovare l'ottimo ritmo del girone d'andata, che aveva permesso di tenere in classifica il passo della capolista Cortrefranca e di allungare su tutte le altre inseguitrici.

Morale alle stelle, invece, per il Brixen, che arriva da quattro successi consecutivi. L'ultimo, conquistato contro l'ambizioso Venezia, ha permesso alla squadra di Castellaneta di staccare le stesse lagunari in classifica, mettendo al sicuro la terza posizione, e di accorciare nettamente proprio sul Trento che ora è a portata di sorpasso.

Un solo punto separa le due formazioni. Il Cortrefranca, là davanti, sembra oramai irraggiungibile, ma in palio c'è una piazza d'onore decisamente prestigiosa.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

L'Isera fa visita al quotato Venezia

Dopo aver chiuso il girone d'andata con la bella vittoria esterna sull'Atletico Oristano, l'Isera è incappato in due sconfitte pesanti, contro il fanalino di coda Le Torri e contro il Vittorio Veneto, che hanno fatto scivolare le lagarine al terzultimo posto in classifica, ex aequo con l'Accademia Spal.

L'Isera è ancora a secco di punti nel girone di ritorno, giunto alla terza giornata, che vedrà le roveretane fare visita alla quarta forza del campionato, il Venezia. Le lagunari sono reduci dalla sconfitta patita in trasferta contro il Brixen (3-1).