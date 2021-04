Il Südtirol ospita la rivelazione Virtus Vecomp

Trentacinquesima giornata, sedicesima del girone di ritorno della serie C girone B con l’FC Südtirol impegnato in casa, sul terreno dello stadio “Druso” di viale Trieste nel pomeriggio di domenica 11 aprile contro la Virtus Vecomp Verona, una delle rivelazioni della stagione. Calcio d’inizio alle ore 17.30. Si gioca in modalità a porte chiuse e a dirigere la sfida del “Druso” sarà Cristian Cudini della sezione di Fermo, coadiuvato da Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio.

I biancorossi provengono dalla vittoria per 3-2 conquistata sabato scorso in trasferta, sul campo del Legnago Salus. Un successo che ha consentito alla formazione di mister Stefano Vecchi di portarsi a due punti dalla capolista Padova, superata di misura (1-0) dalla Triestina al “Nereo Rocco”. A quattro giornate dalla conclusione la lotta al vertice tra Padova (70 punti), FC Südtirol (68) e Perugia (67) è più che mai aperta e avvincente. Domenica i battistrada biancoscudati ospiteranno il Gubbio, mentre gli umbri riceveranno la visita della Triestina. L’inizio di entrambe le gare è stato fissato per le ore 15.00.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

L’FC Südtirol ha conquistato 68 punti in 34 gare, frutto di 19 vittorie e 11 pareggi (4 stop) con 58 reti all’attivo (secondo miglior attacco alla pari con il Perugia e dietro solo al Padova) e 24 al passivo (seconda miglior difesa dopo al Padova).

Sul campo di casa la squadra di mister Vecchi ha totalizzato 37 punti in 17 gare, grazie a 11 successi e 4 pareggi; 2 le sconfitte, con 30 reti realizzate e 11 subite.

La Virtus Vecomp Verona, guidata dal presidente-allenatore di lungo corso Gigi Fresco, è una delle squadre rivelazione del campionato. I rossoblù di Borgo Venezia sono in piena lotta play-off, con 45 punti in 34 gare, frutto di 10 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte (6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte nelle 17 gare esterne). All’andata, sul terreno del “Gavagnin-Nocini” finì in parità: 2-2.

La squadra veronese ha tre giocatori a quota 8 reti in campionato, ovvero Filippo Pittarello, il capitano Domenico Danti e l’esperto Rachid Arma.

Ex di turno

Sono due, entrambi in maglia biancorossa: l’attaccante Raphael Odogwu e il difensore centrale Marco Curto. Hanno giocato con la casacca rossoblù lo scorso anno. Il primo ha iniziato la carriera proprio nella società di Borgo Venezia.

I precedenti

Quattro i precedenti. Due risalgono alla stagione 2018-2019: nel girone d’andata, il 30 settembre 2018, successo interno dei veronesi per 3-2, mentre nel match di ritorno, in viale Trieste il 26 gennaio 2019, finì 1-1. Nello scorso campionato andò in scena solo la gara d’andata, il 27 ottobre al Druso, con il successo per 1-0 dell’FCS.

Nel girone d’andata del campionato in corso, il 19 dicembre scorso, al “Gavagnin-Nocini” finì 2-2.

La partita in diretta

Diretta televisiva pay-per-view su ElevenSports https://elevensports.it, diretta live- ticker sul sito www.fc-suedtirol.com. Collegamenti radio in diretta sulle frequenze di Radio Dolomiti e di Radio Nbc Rete Regione.