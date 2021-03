La Virtus Bolzano cerca punti salvezza in Friuli

Si gioca domani, giovedì 1 aprile, l’infrasettimanale valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie D girone C, con la Virtus Virtus Bolzano impegnata in trasferta sul terreno friulano del “Francesco Tesolin”, ospite del Chions.

La compagine della “Torre” è reduce da tre sconfitte consecutive (Montebelluna, Caldiero e Manzanese), nelle quali ha subito otto gol senza segnarne nessuno, e attualmente occupa l'ultimo posto in classifica con 17 punti.

Per la Virtus Bolzano, coinvolta a pieno titolo nella zona playout, si tratta di un impegno fondamentale nella corsa per la salvezza. La squadra bolzanina dovrà fare a meno degli squalificati Bounou e Bacher (entrambi out per una giornata), mentre tornano a far parte del gruppo Kicaj ed Arnaldo Kaptina.

Il fischio d’inizio della gara è stato fissato alle ore 15,30.

La sfida con il Campodarsego, valida per la nona di ritorno, è stata anticipata a sabato 10 aprile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Cinque giornate di squalifica a mister Sebastiani

Oltre alle squalifiche di Bonou (recidiva in ammonizione) e Bacher (doppio cartellino giallo nell'ultima giornata), per la Virtus Bolzano è arrivata anche quella di mister Alfredo Sebastiani, che domenica era stato allontanato dal campo.

Il giudice sportivo gli ha comminato cinque turni di squalifica: “allontanato per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo della Terna Arbitrale – recita il comunicato dell’organo giudicante - mentre colpiva con due pugni la propria panchina, nell'abbandonare il terreno di gioco si avvicinava a un A.A. (guardalinee) e lo urtava volontariamente all'altezza delle spalle".