Il Trento Femminile fa visita alla Triestina

Cambia l'ora per le partite della quindicesima giornata del Girone B della Serie C femminile: domenica 28 marzo si scende in campo alle 15. Il Trento sarà in scena a Monfalcone, ospite di una Triestina che non sarà avversario facile.

Strada facendo e partita dopo partita la squadra biancorossa ha trovato un suo equilibrio in questo campionato, riuscendo a conquistare punti importanti e a giocarsi alla pari ogni partita, anche contro avversarie temibili. Reduci dalla sconfitta di misura rimediata a Venezia, per 1-0, le ragazze di Fabrizio Melissano faranno di tutto per frenare la corsa del Trento e dimostrare quanto la squadra sia cresciuta in questi mesi.

Da par suo il Trento deve ripartire a pieno ritmo: dopo la sconfitta interna con il Padova ed il pareggio a reti inviolate contro la capolista Cortefranca, non può permettersi di rallentare ulteriormente. L'obiettivo deve essere quello di restare attaccati in classifica alle bresciane per mettere pressione. Contro una Triestina, temibile e sesta in classifica, le gialloblù andranno a caccia del bottino pieno.

Il campionato è ancora lungo e alle spalle delle aquilotte ci sono Brixen e Venezia. Le due squadre, tra l'altro, si affronteranno domani.

Una delle due potrebbe agganciare o avvicinarsi davvero troppo. Mister Spagnolli non recupera Chemotti, ancora indisponibile, ma potrà contare sul resto del gruppo al completo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

L'Isera ospita il Vittorio Veneto

Momento cruciale per il campionato dell'Isera, che nello scorso weekend è caduto sul campo del fanalino di coda Le Torri. Le lagarine - che nei due turni precedenti avevano pareggiato con il Brixen e poi battuto in trasferta l'Atletico Oristano - vogliono subito rialzare la testa e proveranno a farlo domani (domenica 28 marzo, ore 15) nella sfida interna al Vittorio Veneto, formazione che è reduce da tre sconfitte consecutive. La prima della serie è arrivata contro la capolista Cortefranca, poi ne sono arrivate altre due - entrambe di misura - contro la Triestina e il Brixen.