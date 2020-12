Oggi il Trento recupera la partita contro il San Giorgio Sedico

Secondo impegno casalingo consecutivo per il Trento che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) ospita al “Briamasco” l’Union San Giorgio Sedico nel match valevole quale recupero della nona giornata del Girone C di Serie D. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook del Club a partire dalle 14.20.

La compagine di mister Parlato vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro l’Union Feltre e approfittare della sconfitta interna di domenica scorsa del Delta Porto Tolle per tornare in cima alla classifica. I gialloblù si presentano alla sfida odierna con uno score che recita cinque vittorie (contro Ambrosiana, Delta Porto Tolle, Este, Union Clodiense e Union Feltre) due pareggi (contro Arzignano e Belluno), e una sola sconfitta (a Mestre).

La formazione veneta, che deve ancora recuperare il match contro l’Union Feltre, ha invece totalizzato sin qui 5 punti in virtù di una vittoria contro l’Ambrosiana, due pareggi contro Chions ed Este e quattro sconfitte contro Campodarsego, Cjarlins Muzane, Delta Porto Tolle e Belluno.

Il Trento ha realizzato 14 reti a fronte di 7 gol subiti, mentre l’Union San Giorgio Sedico ha segnato 8 gol incassandone 11.

Dirigerà l’incontro Mattia Nigro della sezione di Prato coadiuvato dagli assistenti arbitrali Federico Mezzalira e Nicolas Prestini, rispettivamente delle sezioni di Varese e Pavia.

Mister Carmine Parlato ha convocato 24 giocatori. Ancora out Gabriel Santuari, che sconterà il secondo turno di squalifica, e l’infortunato Andrea Trainotti. Tra i convocati figurano anche i classe 2003 Nicola Baldessari, Besir Jashari e Giacomo Viola, provenienti dalla compagine Juniores Nazionale.

Gli avversari

L’Union San Giorgio Sedico nasce nel 2013 dalla fusione tra il Sedico e il San Giorgio ed è alla sua prima esperienza in serie D dopo aver vinto il campionato d’Eccellenza Veneto nel 2019.

Gli elementi di spicco della compagine veneta, allenata da Luca Tiozzo, subentrato ad Alessandro Ferro alla settima giornata, sono: i difensori Andrea Boron (84 presenze tra i professionisti in C2 con Alessandria e Forlì, in C con Grosseto e Robur Siena), Andrea Dall’Ara (5 presenze in C2 con la maglia del Delta Porto Tolle e 236 in D con Abano Calcio, Union Feltre, Union Ripa La Fenadora, Adriese, Levico Terme e Caldiero Terme), i centrocampisti Riccardo Serena (29 presenze in C con Rieti e Padova e 9 in Serie B sempre con i veneti) e Federico Varano (proveniente dal settore giovanile dell’Atalanta, con all’attivo 71 presenze e 3 gol in C con le maglie di Unione Venezia, Arezzo, Pistoiese e Alma Juventus Fano) e gli attaccanti Damir Bartulovic (sloveno cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona e del Vicenza, con presenze nella Serie A slovena e maltese con le maglie rispettivamente di NK Aluminij Kidricevo e Mosta ed ex Folgore Caratese in serie D) e Fabrizio Guarracino (una presenza in Serie B col Frosinone e 36 presenze condite da 6 gol in C2 con Sangiovannese, Aversa e Foligno Calcio).

I colori sociali dell’Union San Giorgio Sedico sono il bianco, l’azzurro e il rosso.

L’unico ex della partita sarà il difensore rossoazzurro classe ‘95 Paolo Pellicanò, 12 presenze in Serie C con Venezia e AlbinoLeffe, che ha militato l’anno scorso tra le fila del Trento mettendo a segno anche due gol.

I convocati

PORTIERI: Baldessari (2003); Cazzaro (1999); Ronco (2002).

DIFENSORI: Affolati (2001); Amadori (2003); Bran (2000); Contessa (2002); Dionisi (1985); Jashari (2003); Salviato (1987); Tinazzi (2002).

CENTROCAMPISTI: Bonomi (2003); Caporali (1994); Gatto (1992); Osuji (1990); Pilastro (2001); Pinto (2001); Trevisan (2000).

ATTACCANTI: Aliù (1989); Belcastro (1991); Comper (2003); Ferri Marini (1990), Pietribiasi (1985); Viola (2003).