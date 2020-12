Il Trento non gioca, Manzanese e Belluno gli danno una mano

Pur senza scendere in campo, lo farà mercoledì al Briamasco contro i bellunesi del San Giorgio Sedico, per il Trento quella di oggi è stata senza dubbio una giornata molto favorevole. La squadra aquilotta può infatti beneficiare della contemporanea sconfitta delle sue due più pericolose dirette avversarie, ovvero la capolista Porto Tolle e il Mestre, contro il quale Aliù e compagni hanno perso lo scorso 22 novembre. Questo pomeriggio, infatti, i rodigini sono stati travolti in casa dalla neopromossa Manzanese per 4-0, mentre i veneziani sono stati trafitti a Belluno per 1-0. Quindi, qualora i gialloblù a metà settimana dovessero conquistare la posta piena, si insedierebbero in vetta solitari.

Tornando alle vicende di oggi, il Delta Porto Tolle, ha probabilmente pagato a caro prezzo il fatto di essere tornato in campo dopo quasi un mese e mezzo di stop.

Dopo avvio di marca locale, la Manzanese ha cominciato a crescere, sprecando una grande occasione con Nchama a pochi passi dalla porta e andando poi a segno al 21’ grazie a un colpo di testa di Gnago. I padroni di casa hanno ovviamente reagito, provando a colpire con Raimondi al 40’ (sinistro al volo di poco out) e al 44’ con un colpo di testa di Mboup troppo debole.

L’avvio della ripresa è da incubo per il Porto Tolle, che subisce giù al 5’ il raddoppio di Fyda, grazie ad una punizione rasoterra indirizzata nell’angolo sinistro della porta rodigina, dove Mascolo non arriva per un soffio. I padroni di casa spingono e trovano un ottimo Da Re sulla propria strada, abile a parare prima il tiro al volo di Episcopo, poi il tiro di Barone da posizione ravvicinata, infine un tiro del neo entrato Minella.

Mentre il Porto Tolle spinge a tutta forza, al 30’ arriva il terzo gol della Manzanese, grazie a Moras, che batte Mascolo sul secondo palo, sfruttando lo sbilanciamento in avanti degli avversari. Il 4-0 è frutto di un tiro di Nicoloso al 38’, che ribadisce in rete dopo una prima parata di Mascolo.

A Belluno è andata in scena una sfida dal risultato meno roboante, ma che ha visto comunque una delle due compagini, quella di casa, esercitare una pressione costante.

Primo tempo di marca gialloblù, visto che già all’11 Mosca ha sfiorato la rete deviando in porta un bel crossa dalla destra di Corbanese, a togliergli la gioia del gol una deviazione in extremis di Granati. Dieci minuti dopo azione sulla sinistra di Mosca, che crossa per Posocco, il cui colpo di testa finisce fuori di poco, al 37’ ancora Mosca calcia centrale agevolando la parata di Pirana e al 39’ Corbanese tira alto.

Nella ripresa il Belluno può beneficiare subito di un calcio di rigore, procurato dal neo entrato Salvadego, ma Corbanese lo spreca anche in virtù della bella parata di Pirana, che 4 minuti dopo si supera su un tiro ravvicinato di Quarzago.

I gialloblù si fanno poi vivi al 10’ con Salvadego, lanciato in contropiede, il cui tiro finisce sopra la traversa, poi al 26’ si vede il Mestre, con Telesi, ben imbeccato da Casarotto: anche in questo caso la conclusione finisce alta. Il risultato si sblocca al 29’, quando Mosca si procura un calcio d’angolo con una punizione deviata da Pirana e poi lo esegue, trovando il tocco autolesionista di Corteggiano, che devia nella propria porta.

L’occasione più limpida per pareggiare i conti al Mestre capita al 45’, quando Dan si supera parando un bel tiro di De Leo, poi sul corner Telesi calcia a botta sicura, ma la sfera viene deviata nuovamente in angolo.