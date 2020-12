Südtirol spietato ad Arezzo, 4-0 e primato confermato

L’FC Südtirol cala il poker ad Arezzo nella 14ª giornata del girone d’andata e si conferma al vertice insieme al Padova a quota 29 punti. I biancorossi di mister Stefano Vecchi si sono imposti ieri per 4-0 sul terreno dello stadio “Città di Arezzo” disputando una gara maiuscola, sbloccata subito e chiusa al momento opportuno. Tre reti nel primo tempo.

Al 2’ gli ospiti aprono le marcature a conclusione della prima occasione della gara: palla sulla sinistra a Fabbri, lesto a servire in area con il mancino Rover, pronto a sua volta a mettere al centro dal fondo per la conclusione potente e precisa di capitan Tait che insacca alle spalle di Sala per lo 0-1. Terzo gol stagionale per il capitano biancorosso.

Il raddoppio al 16’: lungo lancio in profondità all'indirizzo di Rover, che aggancia e si invola verso Sala e, a tu per tu con il portiere, con freddezza piazza la palla alla sinistra dell'estremo difensore per lo 0-2. Terza rete al 20’: Fabbri confeziona un altro preciso cross dalla banda sinistra e piazza la palla in mezzo all'area dove trova la testa di Casiraghi, lesto a spiazzare Sala insaccando la palla alla sinistra del portiere: 0-3. Nella ripresa, al 16’, bordata dal limite dell'area di Karic e palla sotto la traversa per il 4-0. Settimo risultato utile di fila per i biancorossi (15 punti nella serie), al quinto successo fuori casa.

La cronaca

Andrea Camplone presenta l’Arezzo con il 4-3-3: tra i pali Sala, linea di difesa con Luciani, Kodr, l’ex Baldan e Cherubin, in mezzo al campo Arini, Di Paoloantonio e Foglia, in avanti Pesenti, Sussi e capitan Cutolo.

Mister Stefano Vecchi schiera l’FCS con il 4-3-1-2: davanti a Poluzzi, linea difensiva con El Kaouakibi, Curto, Malomo e Fabbri, in mezzo Tati, Gatto e Karic con Casiraghi dietro le punte Magnaghi, Rover.

Primo tempo

2’ Prima occasione e subito gol: palla sulla sinistra a Fabbri lesto a servire in area con il mancino Rover, pronto a sua volta a mettere al centro dal fondo per la conclusione potente e precisa di capitan Tait che insacca: 0-1. Terzo gol stagionale per il capitano biancorosso.

9’ Pregevole progressione di El Kaouakibi, che arriva in area e scarica su Casiraghi, il cui tiro rasoterra finisce tra le braccia di Sala.

11’ Fabbri dalla corsia di sinistra imbecca Casiraghi, cannonata dal limite murata da un difensore.

16’ Lungo lancio in profondità all'indirizzo di Rover, che aggancia e si invola verso Sala, a tu per tu con il portiere, con freddezza piazza la palla alla sinistra dell'estremo difensore per lo 0-2.

17’ Arezzo pericoloso con Cutulo, ma la difesa ospite sbroglia

20’ Fabbri confeziona un altro preciso cross dalla banda sinistra e piazza la palla in mezzo all'area dove trova la testa di Casiraghi, lesto a spiazzare Sala insaccando la palla alla sinistra del portiere: 0-3. Quinto centro per Casiraghi in campionato.

25’ Retropassaggio di Kodr, incomprensione con il portiere Sala, che deve compiere un salvataggio miracoloso in scivolata sulla linea per evitare la rete.

30’ Conclusione a giro di capitan Cutolo di sinistro da fuori area, palla sul fondo.

36’ Di Paoloantonio ci prova con un destro da fuori area, la palla sorvola la traversa ospite.

37’ Incursione in area di Casiraghi, sbroglia Arini.

45’ + 1’ Rover spedisce di poco a lato un diagonale dalla destra.

Secondo tempo

16’ Bordata dal limite dell'area di Karic, palla sotto la traversa per il 4-0.

22’ Ospiti ancora vicini al gol: in area aretina Rover imbecca il neo entrato Fischnaller anticipato dalla difesa di casa.

Il tabellino

AREZZO - FC SÜDTIROL 0-4 (0-3)

AREZZO (4-3-3): Sala; Luciani, Kodr, Baldan (1’ st Benucci), Cherubin; Arini, Di Paoloantonio (29’ st Soumah), Foglia (1’ st Cerci); Pesenti (29’ st Zuppel), Sussi, Cutolo (22’ st Di Nardo).

A disposizione: Loliva, Merola, Borghini, Belloni, Gagliardotto, Maggioni, Bortoletti.

Allenatore: Andrea Camplone.

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Malomo (18’ st Polak), Fabbri; Tait (41’ st Calabrese), Gatto, Karic (18’ st Beccaro); Casiraghi (28’ st Davi); Magnaghi (18’ st Fischnaller), Rover.

A disposizione: Meneghetti, Gigli, Turchetta, Fink, Greco, Semprini.

Allenatore: Stefano Vecchi.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

ASSISTENTI: Giovanni Mittica e Dario Gregorio di Bari

IV UFFICIALE: Simone Galipò di Firenze

RETI: 0:1 2’ pt Tait (FCS), 0:2 16’ pt Rover (FCS), 0:3 20’ pt Casiraghi (FCS); 0:4 16’ st Karic (FCS)

NOTE: cielo coperto e pioggia battente, temperatura fredda, campo allentato. Un minuto di raccoglimento alla memoria del dirigente aretino Roberto Albiani, scomparso nei giorni scorsi.

Ammoniti: 19’ pt Malomo (FCS) e Cherubin (A); 38’ pt Foglia (A),

Angoli: 10-3 (6-0). Recupero: 1’+ 0’