Per il Südtirol domenica c'è la trasferta di Arezzo

Nella 14ª giornata del girone d’andata l’FC Südtirol affronta l’ottava trasferta. Domenica alle ore 15.00, sul terreno dello stadio “Euronics - Città di Arezzo”, i biancorossi, nelle vesti di capolista in condominio con il Padova, si recano in visita all’Arezzo. La formazione toscana a causa dell’emergenza sanitaria ha dovuto posticipare alcune gare ed è reduce dal recupero infrasettimanale con la Sambenedettese, giocato mercoledì pomeriggio sul campo di casa. Gli amaranto con il cavallino rampante hanno perso 2-3, dopo aver ottenuto la prima vittoria in casa dell’Imolese (0-2). Sono ancora due le gare da recuperare per l’undici di mister Andrea Camplone e attualmente la formazione toscana si trova al penultimo posto in classifica con 6 punti, frutto del successo di sabato scorso in casa dell’Imolese e di tre pareggi.

GLI AVVERSARI

L’Arezzo vanta 16 partecipazioni al campionato di serie B: la prima nel 1966-1967, l’ultima nel 2006-2007. 53 presenze nel campionato di terza divisione nazionale nelle svariate denominazioni e 5 in quarta serie. Un campionato di serie C vinto nel 1966, due di C1: 1982 e 2004, una Supercoppa di Lega Serie C nel 2004 e una Coppa Italia Semiprofessionisti nel 1981.

La scorsa stagione gli amaranto si sono classificati al nono posto nel girone A della serie C rinunciando alla disputa dei play-off alla ripresa dell’attività dopo il lockdown.

Fino alla quinta giornata la squadra toscana è stata guidata da Alessandro Potenza, 36enne di Apricena, da calciatore vincitore degli europei under 21 nel 2004 e under 19 nel 2003 con la casacca azzurra, ec tecnico dell’Audace Cerignola. Dal sesto turno il timone è passato nelle mani di Andrea Camplone, 54enne ex Cesena e Catania.

La rosa degli aretini è stata completamente ricostruita in estate e diverse sono state le operazioni compiute in corso d’opera. Tra queste l’arrivo di Alessio Cerci, attaccante 33enne con una lunga carriera alle spalle con le maglie di Roma, Brescia, Pisa, Atalanta, Fiorentina, Torino. Atletico Madrid, Milan, Genoa, Verona, Ankaragucu e Salernitana, oltre 200 gare in serie A, con 14 presenza in nazionale e 36 gare con le selezioni giovanili azzurre. Il capitano è l’esperto Aniello Cutolo, classe ’83, attaccante con circa 300 gare in B alle spalle.

La squadra toscana occupa attualmente il 19° e penultimo posto nella graduatoria del girone A con 11 gare disputate a causa di una serie di rinvii dettati dall’impossibilità di scendere in campo per via dei contagi da Covid-19. Gli amaranto con il cavallino rampante, tornati in campo sabato scorso dopo quattro gare di fila rinviate, hanno colto la prima vittoria espugnando il campo dell’Imolese per 0-2 con reti di Belloni al 39’ e Cutolo al 71’. 3 i pareggi (in casa con la Triestina, sul terreno del Matelica e a Gubbio) e 7 le sconfitte (con la Sambenedettese, a Mantova, con il Padova, a Carpi, con la Virtus Verona, con il Perugia, sul campo della Feralpisalò), 11 reti realizzate e 25 subite (difesa più perforata alla pari con il Ravenna, che ha disputato 13 gare). In casa, in cinque gare: 1 pareggio e 4 sconfitte con 4 reti all’attivo e 14 al passivo. Mercoledi 9 dicembre il recupero sul campo della Fermana e mercoledì 16 dicembre quello interno con il Fano.