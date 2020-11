Per il Südtirol prezioso successo in rimonta a Modena

L’FC Südtirol espugna Modena in rimonta e incamera tre preziosissimi punti. Nella dodicesima giornata del girone d’andata i biancorossi di Stefano Vecchi conquistano il successo sul terreno dello stadio “Alberto Braglia”, imponendosi per 1-2 nella settima trasferta stagionale e in un match tra due formazioni d’alta classifica.

Squadre in campo con moduli speculari: 4-3-1-2. Nel primo tempo i padroni di casa riescono a spezzare il sostanziale equilibrio al 22’ sugli sviluppi del terzo corner: dalla bandierina di destra batte Tulissi con il mancino, colpo di testa in area di Zaro, Poluzzi para, ma non trattiene, Monachello è pronto ad insaccare con il tap-in per l'1-0. Nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato. Corre il 14’ quando il difensore El Kaouakibi, da appena fuori la mezza luna dell'area modenese fa partire una cannonata con la palla che si insacca all’incrocio dei pali alle spalle di Gagno per l’1-1. Ristabilite le distanze, l’FC Südtirol insiste e al 24’ centra la traversa con Beccaro. È preludio al gol del vantaggio, che arriva al 26’: Casiraghi innesca Fabbri sulla sinistra, cross dal fondo sul secondo palo dove in velocità ci arriva Karic che con un colpo di testa a incrociare trafigge Gagno: 1-2.

La cronaca

Si gioca in modalità a “porte chiuse”. Di fronte le due migliori difese del girone, entrambe con 6 reti subite. Modena quarto con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte), FC Südtirol (6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta) secondo a quota 22, ad un punto dal Padova capolista e a +1 dal Perugia.

Michele Mignani presenta il Modena con il 4-3-2-1: tra i pali Gagno, in difesa Bearzotti, Zaro, Ingegneri e Varutti, in mezzo al campo Castiglia, Gerli e Muroni con Tulissi alle spalle delle punte Spagnoli e Monachello.

Mister Stefano Vecchi schiera l’FCS con il 4-3-1-2: davanti a Poluzzi, linea difensiva con El Kaouakibi, Curto, Malomo, Davi, in mezzo al campo Gatto, Karic e Greco con Casiraghi dietro alle punte Turchetta e Magnaghi.

Primo tempo

6’ Calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di casa, battuta testa, Tulissi respinge di testa.

7’ Prima conclusione in porta: cross dalla destra di Tulissi, colpo di testa di Castiglia in elevazione, blocca Poluzzi.

20’ Monachello riceve in area, si gira e prova il mancino senza forza, Poluzzi blocca.

22’ Terzo angolo del Modena; dalla destra batte Tulissi con il mancino, colpo di testa in arera di Zaro, Poluzzi para ma non trattiene, Monachello è pronto ad insaccare il tap in dell'1-0.

27’ Tulissi scambia con Spagnoli, conclusione di destro di quest'ultimo, Poluzzi para in presa.

31’ Cross dal fondo di destra, colpo di tacco di Monachello in area, palla sul fondo

33’ Potente conclusione di Davi, palla di poco fuori bersaglio.

38’ Biancorossi vicinissimi al pareggio con il velenoso diagonale sul secondo palo da dentro l'area di Magnaghi, palla out di poco.

Secondo tempo

Escono Greco, Turchetta e Davi, entrano Rover, Beccaro e Fabbri.

12’ Conclusione di Magnaghi dalla distanza, blocca Gagno.

14’ Splendida conclusione di El Kaouakibi, che appena fuori la mezza luna dell'area modenese fa partire una cannonata con la palla che si insacca all’incrocio dei pali alle spalle di Gagno: 1-1

24’ Biancorossi vicinissimi al vantaggio: staffilata di Beccaro e palla respinta dalla traversa.

26’ Casiraghi innesca Fabbri sulla sinistra, cross dal fondo sul secondo palo dove in velocità ci arriva Karic che con un colpo di testa a incrociare trafigge Gagno: 1-2

28’ El Kaouakibi crossa sul secondo palo e trova Beccaro che in scivolata incrocia bene. Palla di poco al lato.

41’ Rover vede solo Fischnaller in area, ma quest'ultimo viene anticipato da Bearzotti

42’ Cross di Laurenti, tocco di Spagnoli, palla sul fondo

45’ + 2’ Mattioli rimette il pallone sul primo palo dove Scappini colpisce di testa e trova la manona di Poluzzi che spedisce la sfera in corner.

Il tabellino

MODENA - FC SÜDTIROL 1-2 (1-0)

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Bearzotti (36’ st Costantino), Zaro, Ingegneri, Varutti; Castiglia (30’ st Laurenti), Gerli, Muroni (36’ st Mattioli); Tulissi (22’ st Prezioso); Spagnoli, Monachello (22’ st Scappini). A disposizione: Narciso, Mignanelli, Pergreffi, Stefanelli, Milesi, Davì, Abiuso. Allenatore: Michele Mignani

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Malomo, Davi (1’ st Fabbri); Gatto, Greco (1’ st Beccaro), Karic; Casiraghi (42’ st Gigli); Turchetta (1’ st Rover), Magnaghi (39’ st Fischnaller). A disposizione: Meneghetti, Pircher, Fink, Calabrese, Semprini. Allenatore: Stefano Vecchi.

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani

ASSISTENTI: Francesco Perrelli di Isernia e Luca Dicosta di Novara

IV UFFICIALE: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna

RETI: 1:0 22’ pt Monachello (MO), 1:1 14’ st El Kaouakibi (FCS), 1:2 26’ st Karic (FCS)

NOTE: cielo sereno, temperatura fredda, campo in buone condizioni.

Ammoniti: 6’ st. Zaro (MO), 21’ st Gatto (FCS); 25’ st Karic (FCS). 45’+2’ Spagnoli (MO). A gara finita: Gagno (MO).

Angoli: 8-0 (6-0). Recupero: 0’+ 3’