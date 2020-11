Sabato il Südtirol anticipa sul campo del Fano

Nella nona giornata del girone d’andata l’FC Südtirol sarà impegnato a Fano, match fissato per sabato alle ore 15.

Attualmente la formazione di mister Stefano Vecchi si trova a quota 15 punti, alle spalle della coppia formata da Carpi e Perugia (16) e della capolista Padova (17 punti). Il Fano si trova invece sul fondo, con 3 punti, in condominio con Arezzo e Gubbio.

In casa biancorossa non ci saranno gli infortunati Jan Polak, Raphael Odogwu e Manuel Fischnaller. Le condizioni di tutti e tre sono in progressivo miglioramento. Jan Polak ha riportato la lesione muscolare a livello del semimembranoso della gamba destra e sta migliorando in linea con i tempi di recupero previsti; Raphael Odogwu sta recuperando dall'intervento chirurgico in seguito a lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro; Manuel Fischnaller ha riportato invece la lesione muscolare a carico del bicipite femorale della gamba destra e sta seguendo il percorso riabilitativo del caso. In casa A.J. Fano assente per squalifica (un turno) Aniello Viscovo.

Gli avversari

L'Alma Juventus Fano 1906 è la squadra di Fano (provincia Pesaro-Urbino), la terza cittadina più popolosa delle Marche dopo Ancona e Pesaro. La società granata nacque nel 1906 e vanta 31 campionati nella terza divisione nazionale. Il miglior piazzamento in terza divisione è il terzo posto conquistato nel girone A della serie C1 1980-1981. Nel 2015-2016 grazie al secondo nel girone F della Serie D ha disputato e vinto i play-off nazionali ottenendo la promozione in Lega Pro in sostituzione dello Sporting Bellinzago e da allora milita ininterrottamente in serie C.

Tra gli acquisti più importanti quello dell’ala sinistra Longo e del terzino Monti in prestito da Parma, del portiere Miceli dall’Empoli, del difensore centrale Bruno dal Rende. Partiti: i difensori Diop (Fermana) e Giorgini (Latina), il portiere Palombo e la punta Vigolo (svincolati).