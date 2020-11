Solo uno 0-0 casalingo per il Südtirol contro la Sambenedettese

Nell’ottava giornata del girone d’andata della serie C girone B, i biancorossi tornano al “Druso”, in un impianto già ampiamente ristrutturato e impattano a reti inviolate contro i marchigiani, guidati da qualche giorno da Mauro Zironelli.

L’ultima volta al “Druso” risaliva al 16 febbraio (2-0 al Fano con doppietta di Rover). La quarta gara “interna” stagionale era contro la Sambenedettese sul campo amico di viale Trieste con il nuovo manto erboso riscaldabile, con una ristrutturata tribuna, funzionale e accogliente, a ridosso del terreno di gioco, con nuovi spogliatoi e servizi. Match disputato come noto a porte chiuse, in osservanza a quando disposto dalle autorità competenti a causa dell’emergenza sanitaria.

I biancorossi costruiscono diverse occasioni importanti, ma non riescono a finalizzare nel modo migliore e alla fine conquistano solo un punto.

La cronaca

Mauro Zironelli presenta i marchigiani con il 3-5-2: tra i pali Nobile, difesa con Enrici, D’Ambrosio e Di Pasquale, in mezzo al campo Scrugli, Angiulli, Mawuli, D’Angelo; Leporace, in avanti Lescano e Lopez. Mister Stefano Vecchi, privo degli infortunati Odogwu, Fischnaller e Poloak, presenta l’FCS con Poluzzi tra i pali, linea difensiva con El Kouoakibi, Vinetot, Malomo e Fabbri, a centrocampo Tait. Gatto e Karic con Casiraghi alle spalle di Rover e Magnaghi.

Primo tempo

9’ Contropiede biancorosso, Rover dalla destra prova il diagonale a portiere fuori dai pali, D'Ambrosio insegue la palla e la accompagna sul fondo.

12’ La Samb ci prova con un tiro incrociato di Mawuli dal limite, palla deviata da Poluzzi e primo corner per gli ospiti.

16’ Punizione dalla trequarti: Angiulli spedisce la palla in area, Mawuli prova la conclusione mandando la palla sopra la traversa.

21’ Punizione a giro di Casiraghi da una ventina di metri, la palla sfila sul fondo alla sinistra di Nobile.

24’ Destro di Gatto sugli sviluppi del primo angolo biancorosso, Nobile tocca in angolo.

26’ In area ospite Rover imbecca Karic, conclusione potente, respinge a pugni uniti Nobile, riprende Rover che deposita in rete in diagonale ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

33’ Prolungata manovra offensiva biancorossa conclusa da El Kaouakibi da fuori area con la palla sul fondo di poco.

36’ Suggerimento di Karic per Magnaghi, tocco alto da ottima posizione.

37’ Casiraghi per Rover, al volo da poco dentro l’area, palla alta.

45’ Invitante pallone in area piccola di Kari per Tait che manca di poco il bersaglio.

Secondo tempo

10’ Casiraghi: punizione dalla destra sulla trequarti piazza la palla a mezza altezza in area, tuffo di Tait che manca di poco il bersaglio.

16’ Casiraghi entra in area ospite, D'Ambrosio lo anticipa al momento del tiro: angolo per i biancorossi.

18’ Magnaghi prova la conclusione: debole, fuori dallo specchio.

20’ Ci prova Angiulli da fuori area, Poluzzi devia in angolo.

35’ Colpo di testa centrale da poco dentro l'area di Mawuli, para Poluzzi.

41’ Turchetta conclude sull’esterno della rete.

45’ + 4’Grande girata al volo in area di Semprini, para Nobile e l'arbitro fischia la fine: 0-0

Il tabellino

SÜDTIROL - SAMBENEDETTESE 0-0 (0-0)

SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Vinetot, Malomo, Fabbri; Tait. Gatto, Karic (40’ st Greco); Casiraghi (23’ st Turchetta); Rover (40’ st Semprini), Magnaghi (23’ st Fink). A disposizione: Meneghetti, Pircher, Curto, Gigli, Davi, Calabrese, Greco. Semprini. Allenatore: Stefano Vecchi

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Nobile; Enrici, D’Ambrosio, Di Pasquale; Scrugli (43’ st Lavilla), Angiulli, Mawuli, D’Angelo (15’ st Rocchi), Liporace (43’ st De Goicoechea); Lescano (15’ st Botta), Lopez (5’ st Nocciolini). A disposizione: Laborda, Biondi, Occhiato, Malotti, Serafino, Masini, De Ciancio. Allenatore: Mauro Zironelli

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

ASSISTENTI: Michele Somma e Francesco D’Apice di Castellamare di Stabia

IV UFFICIALE: Daniele Perenzoni di Rovereto

NOTE: cielo parzialmente coperto, temperatura mite, campo in ottime condizioni. Ammoniti: 15’ pt. Malomo (FCS), 23’ Mawuli (S), 35’ D’Angelo (S), 23’ st Enrici (S), 34’ st Botta (S). Angoli: 6-5 (3-2). Recupero: 1’+ 4’