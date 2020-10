In casa del Padova arriva il primo ko del Südtirol

Prima sconfitta in campionato per l’FC Südtirol, costretto alla resta sul campo del Padova. Allo stadio “Euganeo” i biancoscudati padroni di casa si impongono per 2-0 nella settima giornata del girone d’andata. Succede tutto nel primo tempo.

La formazione di Andrea Mandorlini apre le marcature all’8’, quando Bifulco pressa in area biancorossa Greco, la palla arriva a Nicastro, che di sinistro deposita in rete. Il raddoppio al 32’: cross teso dalla fascia sinistra di Curcio dalla trequarti per lo stacco di testa di Nicastro, che indovina ancora il bersaglio e firma la doppietta personale. Vani i successivi tentativi degli ospiti di andare a segno. Nella ripresa Padova proteso alla difesa del doppio vantaggio. Il successo consente alla squadra di Mandorlini di agganciare in classifica l’undici di Vecchi.

La cronaca

La squadra di Stefano Vecchi, capolista con 14 punti, unica imbattuta del girone B, affronta la quarta trasferta in casa dei biancoscudati, attardati di tre punti e reduci dall’ampio successo conseguito ad Arezzo (5-0). Nelle prime sei giornate di campionato, il Padova ha colto 3 vittorie.

Andrea Mandorlini presenta il Padova con il 4-3-2-1: tra i pali Vannucchi, in difesa Curcio, Gasbarro, Andelkovic e Germano, in mezzo al campo Della Latta, Ronaldo e Saber con Jelenic e Nicastro subito dietro alla punta più avanzata, Bifulco.

Mister Stefano Vecchi schiera L’FCS con il 4-3-1-2 oggi speculare: davanti a Poluzzi, linea difensiva con El Kaouakibi, Curto, Vinetot, Fabbri, a centrocampo Tait, Greco e Beccaro con Casiraghi dietro a Turchetta e Rover.

Primo tempo

2’ I biancoscudati ci provano con un tiro dalla media distanza di Saber, palla sul fondo.

8’ Bifulco pressa Greco in area biancorossa, la palla arriva allo smarcato Nicastro che insacca alle spalle di Poluzzi: 1-0

13’ Ci prova Tait con una staffilata dalla distanza, Vannucchi manda in angolo.

19’ Conclusione dalla media distanza di Saber, Poluzzi para senza problemi.

25’ Punizione di Casiraghi dalla sinistra, palla in mischia, conclude Vinetot, para Vannucchi, l'arbitro fischia un calcio di punizione al Padova,

27’ Della Latta cerca la porta da fuori area ma la palla si spegne sul fondo.

29’ Sinistro in diagonale dal vertice destro dell’area ospite di Jelenic, sfera fuori bersaglio.

32’ Cross teso dalla trequarti-campo sinistra di Curcio per la testa di Nicastro, pronto alla conclusione a rete che vale il 2-0.

38’ Casiraghi vince un contrasto, serve in verticale Rover, pronto al destro dalla media distanza, palla fuori alla destra di Vannucchi.

39’ Ci prova ancora l'FCS con una bella manovra conclusa out da Fabbri

Secondo tempo

1’ triplo cambio in casa FCS. Davi per Fabbri, Gatto per Greco e Magnaghi per Turchetta.

4’ Casiraghi ci prova da fuori area ma non indovina lo specchio della porta.

11’ Velenoso tiro dalla distanza di Magnaghi fuori di non molto alla sinistra di Vannucchi.

40’ Fink, entrato da poco, conclude una prolungata azione offensiva ospite calciando alto.

Il tabellino

PADOVA - FC SÜDTIROL 2-0 (2-0)

PADOVA (4-3-2-1): Vannucchi; Curcio, Gasbarro, Andelkovic, Germano; Della Latta, Ronaldo (16’ st Hallfredsson), Saber (29’ st Mandorlini); Jelenic (16’ st Pelagatti), Nicastro (29’ st Soleri); Bifulco (40’ st Santini). A disposizione: Burigana, Fazzi, Biancon, Vasic, Buglio. Allenatore: Andrea Mandorlini

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Vinetot, Fabbri (1’ st Davi); Tait (36’ st Fink), Greco (1’ st Gatto), Beccaro; Casiraghi (24’ st Semprini); Turchetta (1’ st Magnaghi), Rover. A disposizione: Meneghetti, Pircher, Gigli, Karic, Malomo. Allenatore: Stefano Vecchi

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

ASSISTENTI: Amedeo Fine di Battipaglia e Fabio Catani di Fermo

IV UFFICIALE: Filippo Giaccaglia di Jesi

RETI: 1:0 8’ pt Nicastro (PD), 2:0 32’ pt Nicastro (PD).

NOTE: cielo sereno, temperatura mite, campo in buone condizioni.

Ammoniti: 7’ pt. Greco (FCS), 20’ pt Poluzzi (FCS), 33’ pt Andelkovic (PD), 40’ pt Ronaldo (PD); 20’ st Hallfredsson (PD), 23’ st Vinetot (FCS).

Angoli: 4-3 (1-1). Recupero: 3’+ 4’