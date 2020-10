Il calcio regionale si ferma: stop fino a data da destinarsi

Le nuove restrizioni adottate dall'ultimo decreto del Presidente del consiglio per il contenimento del Covid-19 bloccano ogni campionato che non abbia una valenza nazionale. Questo significa che da domani viene fermata tutta l'attività non di vertice, quindi saranno sospesi tutti i tornei dilettantistici e giovanili, nel dettaglio Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria.

Si potranno disputare le sole partite di Serie A, B, C e D (Trento e Virtus Bolzano), rigorosamente a porte chiuse.

In campo femminile continueranno la propria corsa serie A e B, nel calcio a 5 Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile.