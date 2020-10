Derby sul campo del Brixen per il Trento Femminile

Primo derby regionale di campionato per il Trento Calcio femminile che sarà impegnato domani sul campo del Brixen. Una sfida che promette spettacolo, giocata già nel girone di Coppa, dove le due formazioni si sono dimostrate competitive e ben attrezzate. In quel caso fu il Trento ad aver la meglio.

In campionato però il Brixen Obi arriva alla terza giornata a punteggio pieno, dopo aver superato due avversarie temibili come Permac Vittorio Veneto e Venezia. Il Trento è invece

in crescita e vuole confermare il passo avanti evidenziato nella seconda giornata, quando ha riscattato la sconfitta iniziale con una prestazione davvero convincente. Contro la Triestina le gialloblù hanno gestito la partita dall'inizio alla fine, molto più di quanto dica il 2-1 finale, dando l'impressione di controllare la squadra avversaria senza troppi affanni. Ora si cerca la continuità, la conferma delle potenzialità viste domenica.

Queste le ragazze a disposizione di Massimo Spagnolli: Antolini, Battaglioli, Bertamini, Callegari, Chemotti, Chierchia, Daprà, Fuganti, Lenzi, Maurina, Pasqualini, Poli, Rosa, Rovea, Ruaben, Tonelli A., Tonelli L., Tononi, Valzolgher, Varrone.