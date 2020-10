La quarta trasferta del Südtirol è in casa del Padova

Settima giornata del girone d’andata con l’FC Südtirol impegnato nella quarta trasferta. I biancorossi si recano sul terreno di una squadra dal grande blasone, il Padova. Si gioca allo stadio “Euganeo”, domenica 25 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 17.30.

La squadra di Stefano Vecchi, in testa alla classifica con 14 punti, si reca in visita ai biancoscudati, attardati di tre punti e reduci dall’ampio successo esterno conseguito a spese dell’Arezzo (5-0). Nelle prime sei giornate di campionato, i biancoscudati patavini hanno colto 3 vittorie e 2 pareggi, rimediando una sconfitta. Nell’ordine: 0-1 in casa con l’Imolese, 1-1 a Fano, 3-1 con il Mantova, successo 1-0 sul campo della Fermana, 1-1 con il Legnago e vittoria esterna per 5-0 ad Arezzo.

Il ruolino dell’FC Südtirol recita invece: 4 vittorie e 2 pareggi, nell’ordine i successi a Ravenna (2-1 in campo, trasformato in 3-0 a tavolino) e con la Fermana (3-0) a Salò, i pareggi in casa del Matelica e con il Gubbio (entrambi per 1-1) prima dei successi in casa della Feralpisalò (1-0) e nell’ultima gara sul terreno di casa provvisorio di Salò contro il Carpi (3-0). I biancorossi sono l’unica squadra imbattuta del girone B.

In casa biancorossa assenti certi Polak e Odogwu, infortunati.

Gli avversari

Quella biancoscudata è società dal nobile blasone: 26 campionati nella massima serie nazionale, ultimo nel 1995/’96, 39 stagioni in B, 30 in terza divisione, 5 in quarta serie. Tanti allenatori, tanti giocatori illustri. Una lista lunghissima di personaggi famosi dell’Italcalcio. A seguito dell’esclusione del Calcio Padova dai campionati nazionali, il 24 luglio 2014 viene iscritta al girone C della Serie D la nuova Società Sportiva Dilettantistica Biancoscudati Padova, nata per dare continuità sportiva alla storica società cittadina. Sotto la guida tecnica di Carmine Parlato, il 19 aprile 2015, in virtù del successo 2-1 sul campo del Legnago, la squadra raggiunge la matematica promozione in Lega Pro. Chiude il campionato a 85 punti e 27 vittorie andando a battere il record precedente di successi (21 vittorie nella stagione 1947-1948). Il 6 luglio 2015, al ritorno tra i professionisti, la società assume nuovamente la denominazione “Calcio Padova. Parlato viene avvicendato in panchina da Giuseppe Pillon, che porta la squadra al quinto posto finale (2016), poi un 4. posto e sconfitta nel primo turno dei playoff (2017), quindi il primo posto in C girone B nel 2018 con l’ascesa in B (18esimo posto e retrocessione in C con in panchina prima il mister della promozione Pierpaolo Bisoli, poi Claudio Foscarini, il ritorno di Bisoli e il finale affidato a Matteo Centurioni. Lo scorso anno la squadra della città di Sant’Antonio è stata affidata alla guida di Salvatore Sullo poi rilevato da Andrea Mandorlini (5 posto e sconfitta agli ottavi dei play-off), attuale timoniere.

L’allenatore è Andrea Mandorlini, 60 anni, già calciatore (difensore) di Torino, Atalanta, Ascoli, Inter e Udinese, da allenatore vanta una lunga carriera con sei stagioni in A sulle panchine di Genoa, Verona, Siena e Atalanta e 8 in serie B con Cremonese, Verona, Sassuolo e Atalanta.

Tra gli acquisti più importanti quelli della punta Jefferson (ex Monopoli) del trequartista Jelenic (ex Carpi), del difensore centrale Gasbarro (ex Livorno) e di due svincolati: il centrale Della Latta e la punta centrale Paponi. Tra le partenze da segnalare quella del portiere Minelli, del terzino Frascatore (alla Ternana), della punta centrale Moro (Spal), de terzino Baraye (Salernitana) e del difensore centrale Cherubin (Luparense).

