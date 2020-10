Il Trento prova a muovere la classifica contro la Triestina

Per il Trento Calcio Femminile è arrivato il momento di esordire fra le mura amiche in campionato. Nella seconda giornata di serie C le ragazze di mister Spagnolli affrontano sul terreno amico la Triestina, con il preciso intento di riscattare una prima partita che ha lasciato l'amaro in bocca.

Non sarà un compito facile. A Mattarello arriva una neopromossa, che si è preparata al meglio per affrontare la categoria e, a detta di molti, probabilmente per essere tra le protagoniste. Sconfitte in casa nella prima anche le ospiti sperano probabilmente di iniziare

a cambiare marcia già da questa domenica.

Una sfida tra deluse che cercano riscatto, dunque. Due squadre pronte a dare tutto per capire il loro reale valore ed iniziare a muovere da subito la classifica. Con il Trento che dalla sua può avere più esperienza in categoria e cercherà di farla valere.

A disposizione di Massimo Spagnolli ci sono: Antolini, Battaglioli, Bertamini, Chemotti, Chierchia, Daprà, Fuganti, Lenzi, Maurina, Pasqualini, Poli, Rosa, Rovea, Ruaben, Tonelli A., Tonelli L., Tononi, Valzolgher, Varrone.