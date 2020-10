La sorpresa Matelica attende la visita del Südtirol

Nella terza giornata l’FC Südtirol incontra il Matelica, la matricola-rivelazione di questo primo scorcio di campionato. Sul terreno dello Stadio “Helvia Recina” di Macerata alle ore 15 va in scena il primo turno infrasettimanale della serie C, che mette di fronte le due formazioni a punteggio pieno insieme a Modena e Carpi.

La compagine marchigiana, guidata da mister Gianluca Colavitto, è reduce da due prestazioni importanti e altrettante vittorie. Dopo l’exploit di Trieste, dove ha battuto i padroni di casa della Triestina con la rete di De Santis, la neopromossa ha conquistato i tre punti anche nella prima partita interna, grazie al 3-1 alla Feralpisalò. Dall’altra parte l’FC Südtirol, che a sua volta arriva da due vittorie in campionato. Prima sul campo del Ravenna (2-1 sul campo, diventato 3-0 a tavolino) e, domenica scorsa sul provvisorio campo di casa di Salò contro la Fermana: 3-0 grazie alle reti messe a segno da Beccaro ed El Kaouakibi nel primo tempo e da Casiraghi a metà della ripresa.

Dopo la partita di mercoledì, il tour de force degli biancorosso di mister Stefano Vecchi proseguirà domenica in casa, anche in questo caso al “Lino Turina” di Salò, contro il Gubbio (alle ore 15) nel quarto turno di campionato.

La partita Matelica-FC Südtirol (primo incontro in assoluto tra le due squadre) potrà essere possibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports (https://elevensports.it) e attraverso il nostro live ticker (https://fc-suedtirol.com/liveticker).

Gli avversari

La Società Sportiva Matelica è stata fondata nel 1921. Si tratta del maggior club del territorio marchigiano della Vallesina (provincia di Macerata). Ha trascorso gran parte della propria storia nei campionati dilettantistici a carattere regionale e provinciali. Esordisce in Serie D nel 2013, dove ha giocato stabilmente fino all'annata 2019-2020, quando ha vinto il proprio girone e ottenuto per la prima volta la storica promozione in Serie C diventando Matelica Calcio 1921 srl. Nella stagione 2018-2019, invece, il Matelica aveva conquistato la Coppa Italia Dilettanti battendo in finale a Latina il Messina.

Dal primo ottobre dello scorso anno il tecnico Gianluca Colavitto è alla guida dei biancorossi di Matelica. L’allenatore biancorosso è nato a Pozzuoli nel 1971 e vive a Lanciano in provincia di Chieti. Nella sua carriera vanta presenze come giocatore con l’under 19 del Napoli, con la Torres, ad Avellino e nel 2002 ha chiuso la sua carriera con la Virtus Lanciano. Si è seduto sulla panchina dell’Avezzano nella seconda parte della stagione 2018-2019 portando la compagine abruzzese alla salvezza. È subentrato a Pier Francesco Battistini.

Sono invece arrivati a rafforzare la rosa: Emilio Volpicelli dalla Salernitana, Davide Balestrero dall’Arzignano (autore di due reti nelle prime 2 giornate), Matteo Cardinali dalla Roma, Davide Seminara dalla Pianese, Federico Pizzutelli dalla Vastese, Alessio Martorel dal Muravera, Matteo Fracassini dall’Arezzo, Riccardo Calcagni dall’Arzignano. Stefano Cason dalla Pianese, Kevin Magri dall’Avezzano, Emanuele Maurizi dall’Ascoli.