A Salò il Südtirol batte 2-1 il Latte Dolce in Coppa Italia

L’FC Südtirol si impone per 2-1 contro il Sassari Latte Dolce nella prima gara ufficiale della stagione agonistica 2020-2021. Il debutto ha come teatro lo stadio “Lino Turina” di Salò, inedito e provvisorio campo di casa dei biancorossi in attesa della disponibilità dello stadio “Druso”.

Nell’anticipo del turno inaugurale ad eliminazione diretta della Coppa Italia Lega Serie A, i biancorossi hanno ospitato in riva al Garda bresciano il Sassari Latte Dolce, una delle nove formazioni indicate dalla Lnd-Serie D per partecipare al secondo torneo nazionale per importanza. È finita 2-1 per la formazione condotta da Stefano Vecchi, grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Rover, sugli sviluppi di un rigore parato a Greco, e da Polak di testa, rispettivamente al 27’ e al 34’ e alla rete sarda di Bianchi, nel secondo dei 4’ di recupero.

Il Südtirol, nel secondo turno ad eliminazione, incontrerà la Salernitana, in trasferta, il prossimo 30 settembre.

La cronaca

Contro l’FC Südtirol mister Stefano Udassi presenta nell’undici di partenza: Garau tra i pali, Pireddu, Arzu, Cabeccia, Antonelli: in mezzo al campo Bianchi, Marcangeli, Pisanu e Nurra, Roberti e Scotto punte.

Mister Stefano Vecchi schiera il suo FCS con il 4-3-1-2: davanti a Poluzzi il quartetto difensivo formato da Fabbri, Vinetot, Polak e Tait, in mezzo al campo Karic, Greco e Beccaro con Casiraghi dietro alle punte Odogwu e Rover.

Primo tempo

3’ Ripartenza Südtirol, Fabbri dal fondo di sinistra crossa per la testa di Casiraghi, il portiere Garau devia in corner.

9’ Karic, dal limite dell’area sarda imbecca sulla destra Tait: tiro-cross parato a terra da Garau.

27’ dopo una chiara supremazia territoriale l’FCS sblocca il risultato: pregevole manovra combinata, Karic innesca in area Casiraghi atterrato da Antonelli, calcio di rigore. Dal dischetto batte Greco, sinistro potente ma centrale, respinge Garau, riprende Odogwu, traversa, nuova serie di batte e ribatti con Rover che conclude dalla sinistra e insacca per l’1-0.

34’ Angolo dalla destra di Casiraghi, palla a giro in area per l’incornata vincente di Polak che insacca il 2-0 e firma la sua prima rete in biancorosso.

45’ Casiraghi serve in area Rover, conclusione in diagonale con palla sul fondo.

Secondo tempo

2’ Prima occasione sassarese con una conclusione insidiosa in diagonale dalla sinistra di Scotto, palla sul fondo.

7’ Ospiti ancora pericolosi con Scotto, questa volta su punizione da fuori area, Poluzzi alza in angolo sopra la traversa.

12’ Karic riceve in profondità, prova la battuta a rete, conclusione in diagonale a lato.

17’ Marcangeli serve Bianchi al centro, conclusione potente dal limite dell’area palla fuori di poco

24’ Punizione di Fischnaller da una ventina di metri, palla di poco fuori alla destra di Garau.

27’ Biancorossi vicini a tris: Karic allarga sulla sinistra per Fischnaller, conclusione rasoterra in diagonale e palla ribattuta dalla base del palo più lontano.

46’ Assist al bacio in area di Rover per Fischnaller, piatto al volo, palla di poco fuori.

47’ Bianchi è lesto a calciare al volo di prima da fuori area e a trovare il 2-1 , risultato finale.

Il tabellino

FC SÜDTIROL – SASSARI CALCIO LATTE DOLCE 2-1 (2-0)

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Fabbri (33’ st Davi), Polak, Vinetot, Tait; Karic (42’ st Fink), Greco (33’ st Gatto), Beccaro (20’ st Fischnaller).; Casiraghi (20’ st El Kaouakibi); Rover, Odogwu. A disposizione: Meneghetti, Pircher, Curto, Gigli, Fink, Calabrese, Gabrieli, Semprini. Allenatore: Stefano Vecchi

SASSARI CALCIO LATTE DOLCE (4-4-2): Garau; Pireddu (18’ st Gianni), Arzu (30 st Tuccio), Cabeccia, Antonelli; Bianchi, Marcangeli (30’ st Scognamillo), Pisanu, Nurra (11’ st Kone); Scottto, Roberti.

A disposizione: Urbietis, Patacchiola, Gadau. Allenatore: Stefano Udassi

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara

ASSISTENTI: Marco Della Croce di Rimini e Davide Moro di Schio

IV ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi

RETI: 1:0 27’ pt Rover (FCS), 2:0 34’ pt Polak (FCS), 47’ st 2:1 Bianchi (SSLD).

NOTE: cielo coperto, pioggia a tratti, temperatura gradevole, campo in perfette condizioni.

Ammoniti: 13’ st. Antonelli (SSLD), 35’ st Tait (FCS),

Angoli: 3-5 (2-1). Recupero: 0’ + 4’