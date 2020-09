Il portiere Mattia Ronco al Trento in prestito dal Pordenone

A.C. Trento 1921 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito "secco" sino al 30 giugno 2021) da Pordenone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Ronco, portiere classe 2002.

A.C. Trento 1921 Srl ringrazia Pordenone Calcio per la disponibilità dimostrata nella trattativa, dà il benvenuto a Mattia Ronco e gli augura le migliori fortune - personali e di squadra - in maglia gialloblù.

Nato Portogruaro il 27 settembre 2002, Ronco è un portiere dall'ottima struttura fisica (188 cm x 75 kg) e di piede destro.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Liventina, poi si trasferisce al Chions e, durante l'esperienza con il sodalizio friulano, conquista anche alcune convocazioni nella Nazionale Dilettanti Under 17.

Nell'estate 2019 passa al Pordenone Calcio, dove ricopre il ruolo di terzo portiere in prima squadra, totalizzando 8 panchine nel campionato di serie B e affronta da titolare il campionato "Primavera 2" con i neroverdi con ben 17 presenze da titolare.

Mattia Ronco era aggregato da metà agosto al gruppo diretto da mister Carmine Parlato ed è già sceso in campo in tutti gli allenamenti congiunti disputati sino ad ora dalla Prima Squadra.