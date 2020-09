Eccellenza al via, la presentazione di Stefano Manfioletti

Domenica prende il via il campionato di Eccellenza, al quale partecipano in via eccezionale ben 18 squadre, che torneranno a 16 nella stagione 2021-2022. Il primo posto dà diritto, al solito, al balzo in serie D, mentre tre formazioni retrocederanno in Promozione, alle quali se ne aggiungeranno altre qualora una o più squadre regionali dovessero scendere dalla D. L'unica gara che non sarà disputata in questo fine settimana è San Paolo - Lavis, dato che il team rossoblù deve osservare la quarantena.





Per presentare il torneo abbiamo pensato di affidare il nostro microfono ad uno dei tecnici trentini più esperti e titolati, che conosce a menadito la categoria. Stefano Manfioletti, nuovo allenatore dell'Anaune, ci spiega cosa ci dobbiamo attendere dai 18 top team chiamati a confrontarsi sui campi regionali.