Carlo Caporali rinnova: al Trento fino al 2021

A.C. Trento comunica di aver prolungato l'accordo con il calciatore Carlo Caporali sino al 30 giugno 2021. Nato a Vicenza il 27 aprile 1994, è un centrocampista in grado di ricoprire tutti i ruoli della linea mediana, di piede destro e dall'ottima struttura fisica (185 cm per 76 kg).

Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Padova e nel 2011 passa al Montecchio, con cui debutta in serie D, collezionando 30 presenze e mettendo a segno 2 reti. Nell'annata successiva torna al Padova con cui totalizza 22 presenze e 3 reti nel campionato "Primavera", ma a fine stagioni si ritrova svincolato a causa del fallimento del club biancoscudato.

Caporali si traferisce allora al Real Vicenza, con cui totalizza complessivamente 39 presenze e 2 reti tra serie C2 e serie C unica nelle due stagioni trascorse in biancorosso.

Nel 2015 torna in serie D all'Este (35 presenze e 5 gol), poi veste la maglia dell'Altovicentino, sempre in Quarta Serie (32 presenze e 2 reti), prima di un proficuo biennio al Campodarsego, dove disputa complessivamente 68 partite realizzando 7 gol. Con la formazione patavina ha vinto la Coppa Italia di serie D nel 2018 e i playoff del girone C nella stagione 2018 - 2019.

Nell'estate 2019 approda al Trento, di cui diventa subito un elemento imprescindibile: in campionato gioca 20 partite (su 21 disputate) e mette a segno 3 reti, in Coppa Italia le presenze sono 9 (su 9 gare disputate) con 2 marcature, una delle quali messa a segno nella finale provinciale contro il Mori Santo Stefano.

Il suo score complessivo conta 15 presenze in serie C, 24 presenze e 2 reti in serie C2, 167 presenze e 16 reti in serie D, 20 presenze e 3 reti nel torneo d'Eccellenza del Trentino Alto Adige, 22 presenze e 3 reti nel campionato "Primavera".