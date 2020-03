Prima Categoria

martedì 3 marzo 2020

CALCIO

"Prima" in campo tra mercoledì e giovedì

Un'esultanza di Giacomo Tanel (Molveno)

Dopo la pausa invernale, ulteriormente prolungata di tre giorni per effetto delle decisioni in merito all’emergenza Coronavirus, sono pronte a tornare in campo tra mercoledì e giovedì (calcio d’inizio alle 20.30) 40 di 42 formazioni di Prima Categoria.





Girone A, giovedì il match clou

Girone B nel segno dell'equilibrio

Girone C, il Primiero sogna il colpo a Calceranica

Si gioca giovedì sera a Mori il big match: sul sintetico lagarino si sfideranno l’, che ha chiuso l’andata con ben cinque vittorie filate, e la, terza della classe che deve trovare continuità anche lontano da casa se vuole finalmente puntare al bersaglio grosso: i giallorossi devono vincere per provare ad accorciare le distanze sulle tre di testa, i biancazzurri punteranno sulla coppia D&D (24 gol in due per Dubini e Degara) per cominciare il 2020 nel migliore dei modi. Sulla carta più semplici gli impegni che attendono le “cugine” di testa: la capolistaospita il, laviaggia alla volta di Ravina per incontrare l’. Sempre in alta classifica, da tenere d’occhio un’altra squadra lanciatissima, ovvero la, che a San Michele all’Adige ospita ilpuntando alla sesta vittoria consecutiva. Completa il programma del mercoledì il confronto di Creto tra l’altalenantee il fanalino di coda. L’altra cenerentola, il, scenderà in campo giovedì (a Bolognano) contro l’altalenante, sempre giovedì sarà sfida salvezza a Lavis traNell’equilibratissimo raggruppamento che si estende dalla Val di Non al Garda si giocano sei partite mercoledì. Per la sorprendente capolistasarà testa coda sul sempre insidioso campo dell', mentre le tre squadre a ruota dei rossoblù avranno a che fare con clienti scomodissimi: laattende a Bolognano lo, squadra capace di fare il bello e il cattivo tempo, l’sarà di scena poco lontano, a Vigne contro l’indecifrabileche però ha perso bomber Foued, la matricola terribilesarà ospite di unche raramente si è espresso sugli eccellenti livelli della scorsa stagione. In tutto questo bailamme spera di riportarsi nel gruppone il poco distante, che sul campo di casa se la vedrà con la tignosa matricola, compagine che nel girone d’andata ha perso solamente due volte pareggiando ben 9 match su 13. A Chizzola sarà match salvezza tra, mentreè stata rinviata a mercoledì 11.Fari puntati in riva al lago mercoledì sera: la capolistaospita la mina vagante, formazione che ha già fermato l’altra bige che quindi punta a un risultato di prestigio contro la compagine di mister Enrico Ferrai. I collinari del capocannoniere Ceccato, così come la seconda forza, scendono in campo giovedì: a Martignano sarà ospite unsinora tentennante, la compagine di Cavalese se la vedrà invece con l’(si gioca in viale Dante a Pergine), regina del mercato estivo che finora ha in parte deluso le attese ma che alla prima di campionato si era imposta lungo l'Avisio al termine di 90' pieni di colpi di scena. Alle 20.45 sul sintetico di Villa Agnedo la lanciatissima(ora quarta come l’Ischia) cerca il sesto acuto consecutivo nel match casalingo con la. Poco lontano, a Scurelle, la matricolacerca punti salvezza contro il, mentre in viale Dante sarà quasi uno spareggio tra unsinora sotto le attese e unche deve riprendere piena confidenza con la categoria. Chiude il quadro, giovedì sera, il “derby delle cave” trae il fanalino di coda