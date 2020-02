Tornei

martedì 11 febbraio 2020

CALCIO

Domani a Milano si alza il sipario sul sesto Pulcino d'Oro

Il Pulcino d’Oro vola in Italia, Inghilterra e ora anche in Germania. Il 12 febbraio presentazione alla «Gazzetta dello Sport». Il Pulcino d’Oro – nell’edizione 2020 - vola sempre più in alto. L’evento calcistico riservato ai calciatori della categoria Pulcini, cresciuto anno dopo anno, riparte dai Tornei Regionali del Pulcino, lanciati nella passata annata, con nuove tappe in Italia e in Europa, allargando ulteriormente i propri orizzonti, confermando l’Inghilterra e raggiungendo anche la Germania. L’esito dei Tornei Regionali porterà le migliori società dilettantistiche italiane e straniere a sfidare, da giovedì 18 a domenica 21 giugno in Trentino - Valsugana, i top club professionistici italiani e stranieri.

Il VI Torneo Internazionale Pulcino d’Oro è quindi pronto a stupirci ancora - forte del successo di partecipazione delle cinque passate edizioni.

Come lo scorso anno il Comitato Organizzatore presieduto da Sandro Beretta e Renzo Merlino partirà da Milano, dalla sede di Rcs con la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Mercoledì 12 febbraio, alle ore 14.30 a Milano, presso la sala Palumbo della Gazzetta dello Sport, si alzerà il sipario sul Torneo, alla presenza di un testimonial d'eccezione, che verrà svelato nell'occasione insieme a tutti i dettagli sulla sesta edizione.

Come ogni anno il Pulcino d’Oro ha una sua dimensione di solidarietà e, quest’anno, partirà anche un ambizioso progetto green.

Le novità sono molteplici e verranno svelate di volta in volta mercoledì: dall’Alto Adige fino alla Sicilia, passando per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino, senza tralasciare la capitale Roma per il Lazio, e la grande novità Milano per la Lombardia, centinaia di team e migliaia di bambini scenderanno in campo nelle fasi regionali al via fra poche settimane.

Tantissime le realtà coinvolte. Il sogno di tutti è quello di succedere all’Inter nell’albo d’oro del «Torneo Internazionale Pulcino d’Oro» per un’edizione ricca di sorprese.



