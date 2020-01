Eccellenza

sabato 25 gennaio 2020

CALCIO

Riccardo Bonini rafforza la difesa del Trento

A.C. Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2020, con opzione anche per la stagione 2020 - 2021) da A.C. Chievo Verona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Boni, difensore classe 2002.

A.C. Trento S.c.s.d. dà il bevenuto a Riccardo Bonini e gli augura tante soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù.

Nato a Venezia il 22 aprile 2002, Bonini è un difensore dall'ottima struttura fisica (190 cm x 80 kg), in grado di agire sia al centro del reparto arretrato che come esterno di destra.

Cresciuto e formatosi nel settore giovanli di Nettuno Lido, Padova, Venezia e ancora Padova, nell'estate 2016 approda alla Fiorentina, militando prima nella squadra Under 17 e poi nella formazione "Primavera". Lo scorso anno è passato al Chievo Verona, dove è stato impiegato nella compagine "Primavera".