Giudice sportivo

giovedì 7 novembre 2019

CALCIO

Cristo Re, sconfitta a tavolino dopo il "caso Decarli"

Eccellenza: tre squalificati e ammenda al Trento

Una sola appiedata in Eccellenza femminile

Promozione, Alan Coslop in castigo per due domeniche

Prima Categoria: Cristo Re che pasticcio!

Seconda, due turni a capitan Ivan Ciatti

Animi caldi tra i giovani

Amatori, il curioso caso del match fantasma

In Eccellenza, tre gli squalificati (tutti per un turno), ovvero(Mori Santo Stefano) e(San Giorgio) per l’espulsione rimediata domenica,(Lavis) per cumulo di ammonizioni.Da registrare anche l’ammenda di 250 euro e la diffida comminate al. Il Comunicato riporta tali motivazioni: “La società Trento viene sanzionata ai sensi dell'articolo 8 comma c del C.G.S. con l'ammenda di Euro 250,00 e diffida per il comportamento censurabile dei propri sostenitori. In particolare per aver offeso ripetutamente l'arbitro con epiteti volgari scandendo anche il nome e cognome dello stesso direttore di gara”.In Eccellenza femminile, l’unica squalificata è(Red Lions Tarres), espulsa domenica e quindi squalificata per un turno.In Promozione salterà due gare(Gardolo), mentre per un turno sono stati squalificati(Cavedine Lasino). Sempre la società della Valle dei Laghi dovrà pagare 100 euro di ammenda in quanto “pubblico di parte, offendeva la terna arbitrale”. L’allenatore(Bassa Anaunia) non potrà svolgere alcuna attività sino al 28 novembre.In Prima Categoria la notizia principale è la sconfitta a tavolino comminata al: il punteggio del derby con la(valido per il nono turno del girone A) passa da 4-5 a favore dei giallorossi al 3-0 per gli arancioverdi, in quanto il Cristo Re domenica al Talamo aveva schierato, squalificato per cumulo di ammonizioni e quindi appiedato anche per il prossimo turno.Per quanto riguarda gli squalificati (tutti per un turno), nel girone A sono stati sanzionati(Calcio Bleggio) e(Virtus Trento), nel girone B(Paganella),(Spormaggiore) e(Trambileno), nel girone C(Primiero).In Coppa Provincia salteranno la semifinale di andata(Baone),(Calceranica) e(Calcio Bleggio).In Seconda Categoria appiedati nel girone A(3P Valrendena),(Lizzana),(Vallagarina) e(Virtus Giudicariese), tutti per un turno; nel girone B due i turni affibbiati a(Solandra) perché “a fine gara, proferiva all’arbitro espressioni denigratorie; aggravata perché capitano”, un turno invece è stato comminato a(Cauriol),(Solandra); nel girone C sconteranno un turno(Audace),(Montevaccino) e(Tesino).Nel campionato juniores élite, 100 euro di ammenda alin quanto “sostenitori di parte, offendevano l’arbitro durante il secondo tempo di gara e al termine dell’incontro”. Nel campionato juniores provinciale, quattro le gare di squalifica comminate ache “espulso per offesa a un avversario, offendeva l’arbitro e proferiva linguaggio blasfemo”. Nel campionato under 17 provinciale, sei i turni comminati ain quanto “espulso per condotta violenta nel gioco, si avvicinava all'arbitro con fare intimidatorio, offendendolo; si toglieva la fascia di capitano gettandola addosso al direttore di gara; nell'allontanarsi si toglieva la maglia, reiterando le offese; si è tenuto conto dell'aggravante in quanto capitano”Curioso episodio, infine, nel campionato amatori:venerdì 1 novembre non si sono presentate al campo per il confronto che le vedeva opposte, quindi entrambe sono state sanzionate con lo 0-3 a tavolino e con un punto di penalizzazione.